Yılbaşı büyük ikramiyesi 25 milyon YTL

Milli Piyango idaresinin yılbaşı özel çekiliş biletleri 29 Kasım’da satışa sunulacak. Büyük ikramiye bu sene de 25 milyon YTL olarak belirlendi.



Milli Piyango (MP) İdaresinin yılbaşı özel çekiliş biletleri 29 Kasım Cumartesi gününden itibaren satışa sunuluyor. Özel çekilişin büyük ikramiyesi, 2007’de olduğu gibi bu yıl da 25 milyon YTL olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi geçen yıl 20 milyon YTL’den 25 milyon YTL’ye yükseltilen yılbaşı büyük ikramiyesinde bu yıl değişikliğe gitmedi.



Talih Kuşu, bu yılki özel çekilişte de büyük ikramiye olarak 1 adet 25 milyon YTL verecek. Çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de, 1 adet 5 milyon YTL ve 1 adet 1 milyon YTL olarak belirlendi. Yılbaşı çekilişi, en az 3, en fazla da 9 kişinin yeni yıla milyoner olarak girmesini sağlayacak. Çekilişte 25 milyon ve 5 milyon YTL’lik büyük ikramiyelerin çeyrek bilete, 1 milyon YTL’lik ikramiyenin ise tam bilete çıkması halinde 9 kişi milyoner olacak. Her 3 ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda ise, 3 talihli yeni yıla milyonluk ikramiyelerle giriş yapacak. Özel çekilişin diğer ikramiyeleri de, 1 adet 500 bin YTL, 5 adet 200 bin YTL, 10 adet 100 bin YTL, 50 adet 50 bin YTL, 150 adet 10 bin YTL, 150 adet 5 bin YTL, 150 adet bin YTL, 1.500 adet 300 YTL, 10 bin adet 200 YTL, 40 bin adet 100 YTL, 120 bin adet 80 YTL, 800 bin adet 50 YTL olarak belirlendi. Çekilişte ayrıca 2 milyon adet amorti ve 63 adet teselli ikramiyesi dağıtılacak. Böylece tüm biletlerin satılması halinde toplam ikramiye adedi 2 milyon 972 bin 82’ye, toplam ikramiye tutarı da 144 milyon 25 bin YTL’ye ulaşacak. Özel çekiliş için bastırılan tam biletler 24 YTL’den, yarım biletler 12 YTL’den, çeyrek biletler ise 6 YTL’den satılacak. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık günü yapılacak. 25 milyon YTL tutarındaki büyük ikramiye, satılan bilete isabet edinceye kadar çekilişe devam edilecek. Bu arada, Petrol Ofisi, Total, Opet, Carrefoursa ve Pegasus Hava Yolları, müşterilerine dağıtmak üzere Milli Piyango İdaresinden yılbaşı özel çekiliş bileti aldı.



25 milyonun günlük getirisi bile 15 bin YTL



Bu arada, 25 milyon YTL’lik büyük ikramiyenin getirisi de yüksek olacak. 25 milyon YTL’nin Hazine bonosuna yatırılması halinde yıllık getirisi 5 milyon 695 bin YTL olacak. 25 milyon YTL’nin günlük getirisi bile 15 bin 602,7 YTL olacak. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ve 4 kişi tarafından paylaşılması halinde de Hazine kâğıtları, her talihliye yılda 1 milyon 423 bin 750 YTL kazandıracak. 25 milyon YTL’nin bankada değerlendirilmesi durumunda da talihliye sağlayacağı brüt kazanç 5,3 milyon YTL dolayında bulunacak. Büyük ikramiye ile 92 bin 593 adet Cumhuriyet Altını alınabilecek. Tanesi 200 bin YTL’den 125 daire edinilebilecek.



Büyük ikramiyenin seyri



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılbaşı çekilişinde 25 milyon YTL olarak belirlenen büyük ikramiye, 1990’dan bu yana 1.666,6 kat artış gösterdi. 1990 yılında 15 milyar TL (15 bin YTL) olan büyük ikramiye, 1991 yılında 22 milyar TL’ye (22 bin YTL), 1992’de 30 milyar TL’ye (30 bin YTL), 1993’de ise 33 milyar TL’ye (33 bin YTL) çıktı. Talih Kuşunun dağıttığı büyük ikramiye, takip eden yıllarda çok daha hızlı şekilde arttı ve 1994’de 55 milyar TL (55 bin YTL), 1998’de 600 milyar TL (600 bin YTL), 1999’da da 1 trilyon TL (1 milyon YTL) oldu. 2003’de 10 trilyon TL (10 milyon YTL) olarak belirlenen büyük ikramiye, 2004’de 15 trilyon TL’ye (15 milyon YTL) çıkarıldı. Paradan 6 sıfır atılması sonrasında, 2005 ve 2006 yıllarında büyük ikramiye olarak 20 milyon YTL verildi. Yılbaşı büyük ikramiyesi geçen yıl 25 milyon YTL’ye yükseltildi. Söz konusu rakam, bu yıl da aynı kaldı.

