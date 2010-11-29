-YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU ADANA (A.A) - 29.11.2010 - Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yılbaşı çekilişinde 30 liradan satılan tam bilet, bu yıl 32 liradan, yarım bilet 16, çeyrek bilet de 8 liradan satılıyor. Milli Piyango İdaresi 31 Aralık 2010 özel çekilişinde, büyük ikramiye olarak 35 milyon lira verecek. Geçen yıl 30 milyon lira olan büyük ikramiyeyi bu yıl 5 milyon lira artıran idare, diğer büyük ikramiyelerde de değişikliğe gitti. 5 milyon liralık büyük ikramiyeden vazgeçilirken, yeni ikramiye planına 1 adet 3 milyon liralık, 1 adet de 2 milyon liralık ikramiye konuldu. 1 milyon liralık ikramiye ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5 adet olacak. Yılbaşı çekilişinde 2 milyon 964 bin 386 kişiye 190 milyon 405 bin lira ikramiye dağıtılacağı belirtildi.