Yılbaşı Anadolu'da nasıl kutlandı

T24 - Anadolu'nun dört bir yanında 2011 coşkuyla karşılandı. Havai fişek gösterileri ve düzenlenen konserlerle eğlenen vatandaşlar yeni yıla umutla girdi. Zonguldak ise yeni yılı hüzünle karşıladı.

Ankaralılar, yeni yıla geçen senelerde olduğu gibi Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.

Akşam saatlerinde Kızılay'a gelen Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark çevresinde toplandı.

Yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yakan ve havai fişek atan Başkentliler, 2011'e birbirlerine sarılarak ve halay çekerek girdi.

Ankara'nın eğlence yerlerinde de yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel'de düzenlediği kutlamada da vatandaşlar Bedük'ün konseriyle eğlendi.

Diyarbakır'da vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Diyarbakır'da yeni yıl kutlamaları için yüzlerce kişinin otel ve eğlence merkezlerini tercih ettiği gözlenirken, bazı vatandaşlar da, Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde biraya gelerek, meşalelerle yeni yıla girmeyi tercih etti. Bazı eğlence merkezlerinde yeni yıl kutlamalarının vazgeçilmezi olan dansözlere vatandaşlar da eşlik etti.

Yeni yıl, Edirne ve Lüleburgaz'da da coşkulu kutlamalarla karışlandı.

Edirne Belediyesi tarafından Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen yılbaşı eğlencesi çerçevesinde, Kenan Yıldız, Trakya Blues ve Yeni Türkü Grubu konser verdi.

Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık 5 bin kişi Yeni Türkü Grubu'nun söylediği türkülerle coşarken, kent merkezindeki eğlence mekanları da Edirneliler tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin peribacaları ve balon turları ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler, yeni yılı yer altı eğlence merkezlerinde yılbaşı gecesi için özel düzenlenen Türk geceleri ile kutladı. Kapadokya'da yerin yaklaşık 10 metre altındaki kayadan oyma yer altı eğlence merkezlerinde düzenlenen Türk gecelerine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Saat 21.00 sıralarında başlayan Türk geceleri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Halk oyunları gösterileri ve canlı müzik eşliğinde yeni yılı karşılayan yerli ve yabancı turistler, yeni yıla Kapadokya'da otantik mekanlarda girdi. Saat 00.00'ı gösterdiğinde şampanyaların patladığı ve hep birlikte geri sayım yapıldığı kutlamalarda, en çok ilgiyi oryantal dans gösterileri gördü.

Bir süredir kar yağışı beklenen ve nihayet karla buluşan olimpiyat kenti Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları kapsamında, havai fişeği eşliğinde meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde, Dedeman Ski Lodge, Dedeman Palandöken Resort, Polat Renaissance ve Palan Otel'de düzenlenen yılbaşı eğlencelerinde, yerli ve yabancı konuklara yönelik organizasyonlar yapıldı. Canlı müzikle başlayan etkinlikte oryantal ve animasyon gösterileri yapıldı. Havai fişek gösterileriyle renklendirilen yılbaşı gecesinde, yerli ve yabancı turistler kar üzerinde sıcak şarap içerek eğlendi.

Zonguldak'ta özel maden ocağında çalışan işçiler, 17 Mayıs 2010'da 30 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciası nedeniyle yılbaşında ocakta her zaman düzenledikleri eğlenceli kutlamayı yapmadı. İşçiler, yerin metrelerce altında pasta keserek kazasız yeni yıl dileğiyle dua ettiler.

Dilaver Mahallesi'nde faaliyet gösteren Demir Madencilik firmasına ait ocakta çalışan maden işçileri, ocak içinde ahşap direk ve kalaslardan oluşturdukları sofra başında toplandı.

Genellikle geçen yılın son saniyelerini birlikte sayarak şarkılar eşliğinde yeni yılı karşılayan madenciler, bu yılbaşına ise 2010'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen grizu faciası nedeniyle hüzünlü girdiler.

Adana'da yeni yıl kutlamaları kapsamında vatandaşlar eğlence yerleri ve sokaklara akın etti.

Adana'da yeni yıl kutlamaları kapsamında, kentteki oteller ve lokantalarda yerel sanatçıların sahne aldığı ve dansözlerin oynadığı eğlenceler düzenlendi.

Antalya'da "365 Gün Denize Girenler Grubu" yeni yılı Konyaaltı sahilinde denize girerek karşıladı.

Konyaaltı 1 No'lu plajda bir araya gelen grup, yaktıkları ateşin etrafında bir süre şarkılar söyledi. Ellerindeki maytapları yakarak denize giren grup, üzerinde "Resmi dil Türkçe'dir. Herkes bilsin Türkiye'de Türkçe konuşulur" yazılı pankart açtılar.

Denizliler, yeni yıla kentin Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen açık hava partisinde dans ederek girdi.

Yılbaşı partisine yüzlerce kişi katılırken, bazı vatandaşların kutlamalarda kucaklarında getirdikleri birkaç haftalık bebekleriyle yer aldı.

Kırklareli'de yeni yıla havai fişek gösterileri ve müzik eşliğinde girildi.

Kırklareli Vilayet Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen havai fişek gösterilerini Belediye Başkanı Cavit Çağlayan, Emniyet Müdürü Mehmet Behzat Canbazoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

Eskişehir'de vatandaşlar, yeni yılı şarkılar söyleyerek, coşkuyla karşıladı.

İsmet İnönü Caddesi ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde toplanan gruplar, şarkılar eşliğinde yeni yıla girdi. Kutlamalar sırasında, Noel Baba şapkası giyen kişiler ilgi çekti.

İzmirliler, yeni yılı coşkuyla karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Emre Aydın konser verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2010'un son dakikalarında yaptığı konuşmada, yeni yılın İzmir'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve sevgi getirmesi dileğinde bulunarak, "Hep birlikte Türkiye'nin en aydınlık ve sevecen kentinden dünyaya barış ve sevgi haykırıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından 10'dan geriye doğru sayılarak 2011 yılına girildi. Yeni yıla girilmesiyle yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi yapıldı.

Şarkıcı Hande Yener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen yeni yıl kutlamaları kapsamında konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava partisine katılan Antalyalılar, yeni yıla "yapay kar" altında girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yılbaşı partisine binlerce kişi katıldı. DJ eşliğinde dans eden Antalyalılar, yapay kar sürprizi ile karşılaştı.



