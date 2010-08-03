-YILANI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIRKEN KARDEŞİNİ VURDU ŞANLIURFA (A.A) - 03.08.2010 - Şanlıurfa'da, 14 yaşındaki çocuğun yılana av tüfeğiyle ateş ederken yanlışlıkla vurduğu 11 yaşındaki kardeşi öldü. Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Örçünlü köyünde kardeşiyle koyunları otlatmaya götüren A.C. (14) bir yılan gördü. A.C, babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle yılana doğru ateş etti. Bu sırada kurşun isabet eden A.C'nin kardeşi H.C. (11) göğsünden vurularak yaralandı. Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan H.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan A.C, çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.