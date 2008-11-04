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Sağlık

Yılan sokması durumunda ilk yardım

Yılan sokmalarında ne yapılmalı? Zehirli yılan ısırmalarının hepsi tehlikeli mi?

04 Kasım 2008 02:00

Başta sokan yılanın zehirli olup olmadığını tespit etmek mümkün olmayacağı için, bütün yılan sokmalarında tedbirler alınmalıdır. Bu hususta şu prosedürler uygulanabilir:

Sokulan yerin üst kısmına sıkı bir bandaj (turnike) tatbik edilmelidir. Bu bandaj toplardamar kan akımını durduracak kadar su olmalı ve nabzın atışını durdurmamalıdır. Bandaj için bir mendil, kemer, kravat gibi şeyler kullanılabilinir. Bandaj her yirmi dakikada bir on dakikalık bir süre için açılmalıdır.
Sokulan yerin üzerine haç biçimi bir kesit yapılmalı ve zehir emilerek çıkarılmalıdır.
Sokulan kişi kesinlikle dinlenmeli ve mümkün olduğu kadar az ölçüde fiziki hareketler yapmalıdır.
Işınlan kişi en yakın hastaneye kaldırılmalı ve mümkünse hangi tip yılan tarafından sokulduğunu tespit etmeye çalışılmalıdır.

Çocuklar için daha tehlikeli

Erginlerin büyük çoğunluğu yılan sokmalarından sonra iyileşirler. Bu genellikle zehire antidot zehir verilebilinmesi için vakit kaybetmeden hastaneye getirildikleri zaman öyledir. Büyük tehlike çocuklardadır. Çünkü zehir onlarda daha yoğun bir tesir yapabilmektedir.

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