"Yıl sonunda zarar, Osmangazi köprüsünün maliyetini geçecek"

CHP milletvekili Haydar Akar, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısını açıklayarak, zararın büyük olduğunu söyledi. Akar, rakamlarda değişiklik olmaması durumunda yıl sonunda zararın Osmangazi'nin maliyetini geçeceğini savundu.

CHP Kocaeli milletvekili Haydar Akar tünel ve köprülerin sürekli zarar ettiğini belirterek, yılın ilk 4.5 ayındaki araç geçişlerine göre, Hazine'nin Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için işletmeci firmalara 803 milyon TL ödeyeceğini söyledi.

Akar yaptığı açıklamada, "Bugünkü tablonun devam etmesi halinde, yıl sonunda işletmeci firmalara 2 milyar 410 milyon TL ödenecek" dedi. Daha önce Osmangazi Köprüsü'nün maliyetinin 2 milyar 355 milyon TL olduğunu açıklayan Akar, yıl sonunda tahmininin gerçekleşmesi halinde, zarar tutarının Osmangazi'nin yapım maliyetini geçeceğini ifade etti.

Avrasya Tüneli'ndeki zarar Hazine'den ödenecek

Haydar Akar, Avrasya Tüneli'nin 20 Aralık 2016'da açıldığını, Hazine tarafından yıllık 25 milyon araç geçişinin garanti edildiğini, vaat edilen aracın geçmemesi durumunda aradaki farkın işletmeci şirkete Hazine'den ödeneceğini hatırlattı. Bu yıldan itibaren tünelin geçiş ücretlerinin otomobil başına 4, minibüs başına da 6 dolar artı KDV olarak sözleşmede belirlendiğini ifade eden Akar, yılın ilk 5 ayında Avrasya Tüneli'nden 4 milyon 690 bin araç geçişi yapıldığını söyledi. Akar yıllık garanti rakamlarına göre Avrasya Tüneli'nden günlük yaklaşık 68 bin araç geçişi yapılması gerekirken ortalama 34 bin araç geçişi sağlandığını, kalan ortalama 34 bin aracın bedelinin ise 5 aylık süreçte 77 milyon 914 bin TL hazine tarafından işletmeci firmaya ödeneceğini söyledi.

Günlük 40 bin aracın geçmesi planlanan Osmangazi'den 14 bin araç geçti

Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü'nde günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildiğini, yaklaşık 37.8 dolar olarak belirlenen geçiş bedeli sonrasında günlük 40 bin aracın yarısının bile sağlanamadığını, mart ve nisan aylarında günlük ortalama 14 bin aracın geçiş yaptığı Osmangazi Köprüsü için yılın ilk 4 ayı için Hazine'nin işletmeci firmaya ödeyeceği tutarın ise 585 milyon 200 bin TL olduğunu belirtti.

3. Köprü için ödenecek zarar 140 milyon TL

CHP'li Akar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük tek yönlü olarak 135 bin araç garantisi verilirken 12.20 TL geçiş ücreti belirlendiğini, 1 Ocak- 30 Nisan tarihlerinde 16 milyon 200 bin araç geçişi garantisi verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 4 milyon 600 bin araç geçişinin sağlandığını söyledi. Akar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yılın ilk 4 ayı sonunda Hazine'den işletici firmaya ödenmesi gereken tutarın 140 milyon 376 bin TL olduğunu belirtti.

“Zarar, 2.5 milyar TL'ye yaklaşacak”

Akar bugünkü tablonun değişmemesi halinde Hazine'nin tünel ve köprüler için yıl sonunda ödeyeceği faturanın 2 milyar 400 milyon TL olacağını belirterek, şu açıklamada bulundu: "Yılın ilk 4.5 ayındaki araç geçişlerine göre hazine Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 803 milyon TL işletmeci firmalara ödeyecek. Bugünkü tablonun devam etmesi halinde yıl sonunda işletmeci firmalara 2 milyar 410 milyon TL ödenecek. Yap-işlet-devret olarak hizmete giren köprü ve tünellerin bedelini millete yükleyenler bugün 'yap-işlet-zararı seyret' politikası ile hareket ediyor. 'Yap-İşlet-Devret ile milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak' diyen AKP hükümeti maalesef elini milletin cebinden çekmiyor. Eğer bu rakamlarda bir değişim olmazsa yıl sonunda zarar Osmangazi Köprüsü'nün maliyetini bulacaktır."