-YIL SONUNA KADAR İSTİHDAM 250 BİNE ULAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ihracatçı eğilim araştırmasına göre, bu yıl 110-120 bin kişi istihdam edildi. Rakamın yıl sonuna kadar 250 bine ulaşması öngörülüyor. TİM tarafından gerçekleştirilen ihracatçı eğilim araştırması 2. çeyrek sonuçları açıklandı. Araştırmaya katılan firmaların yüzde 52,2'si 2010'un ikinci çeyreğinde üretimlerinin, yüzde 53,3'ü ihracatlarının, yüzde 48,7'si kapasite kullanım oranlarının arttığını ifade etti. Araştırma sonuçları, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin düzenlediği basın toplantısıyla duyuruldu. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilere de yer verilen araştırmada, firmaların yüzde 47,2'si üretimin, yüzde 51,4'ü ihracatın, yüzde 44,8'i kapasite kullanım oranının ve yüzde 49,1'i girdi maliyetlerinin artacağını öngördü. Yine araştırmaya katılanların yüzde 31,'i ham madde birim ithalat fiyatlarının, yüzde 17,3'ü genel karlılık düzeylerinin ve yüzde 15,4'ü de ihracatta karlılık düzeylerinin artacağını dile getirdi. İkinci çeyrek sonuçlarına göre, ilk çeyrekte ihracatta yeni pazarlara girdiğini belirten firmaların oranı yüzde 42 iken bu oran ikinci çeyrekte yüzde 35,6'ya düştü. Yılın üçüncü çeyreğinde ise ihracatta girilmesi planlanan ülkeler sırasıyla Rusya yüzde 19,2, Irak yüzde 14,1, İran yüzde 12,2, Suriye yüzde 11,4 ve Afrika ülkeleri yüzde 11,2 olarak sıralandı. Bu ülkelere bölgesel bazda bakıldığında ise Ortadoğu ülkeleri yüzde 70,1, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yüzde 61,3 ve Afrika ülkeleri yüzde 54,1 oranlarıyla sıralandı. Bu veriler, Türkiye ihracatının yüzde 50'sini yaptığı AB ülkelerinin hala ihracatta en önemli pazar olarak görüldüğüne işaret etti. Yılın ikinci döneminde enerji kullanımına bakıldığında ihracatçıların elektrik enerjisi kullanımında yüzde 61, doğalgazda yüzde 32, su kullanımında yüzde 42'lik artış olduğu görüldü. -FİRMALAR ORTALAMA 11 ÇALIŞAN İSTİHDAM ETTİ- İhracatçı Eğilim Araştırması 2. çeyrek sonuçlarına göre, Nisan-Haziran döneminde firmaların yüzde 61,1'i mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilirken, yüzde 44'ü de ihracatta müşteri kaybettikleri pazar olduğunu bildirdi. Ankete göre, yılın 2. çeyreğinde firmalar tarafından ortalama 11 yeni çalışan istihdam edildi. Ankete katılan firmaların yüzde 54,3'ü Nisan-Haziran döneminde ortalama 11 kişi istihdam ettiklerini bildirirken, bu istihdamın 2'sinin beyaz, 8'inin mavi yaka ve 1'inin de Ar-Ge personeli olduğu ifade edildi. Bu oranlar yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında, işe alımların arttığı gözlemlenirken, ''Temmuz-Eylül döneminde yeni çalışan istihdam edecek misiniz?'' sorusuna firmaların yüzde 25'inin ''evet'' yanıtını verdiği görüldü. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, istihdam konusuna ilişkin değerlendirmesinde, bu zamana kadar 110-120 bin kişinin istihdam edildiğini, yıl sonuna kadar da 120 ile 130 bin kişinin istihdam edileceğini ve böylece daha önce açıkladıkları 250 bin kişilik istihdam tahminine ulaşılacağını kaydetti.