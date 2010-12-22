-YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 7,23'E GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Merkez Bankasının anketine göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi Aralık ayının ikinci anketinde yüzde 7,23'e geriledi. Merkez Bankası, Aralık ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2010 Aralık ayının ilk anketinde yüzde 7,30 olan yıl sonu enflasyon beklentisi Aralık ayının ikinci anketinde yüzde 7,23'e indi. Cari yılsonu yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 7,2 olarak belirlenirken, Aralık ayının birinci anketinde de bu oran yüzde 7,2 düzeyindeydi. Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de değişmedi ve 4,9 olarak kaldı. -CARİ AYIN TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 0,39'A GERİLEDİ- Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, Aralık ayının ikinci anketinde yüzde 0,39'a geriledi. Bu oran, Aralık ayının ilk anketinde yüzde 0,42 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,66'dan yüzde 0,67'ye çıktı, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,61'den yüzde 0,60'a geriledi. Aralık ayının birinci anketinde yüzde 7,30 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise ikinci ankette yüzde 7,23'e geriledi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,98'den yüzde 6,95'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,48'den yüzde 6,44'e indi. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 42,3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ- Cari ay sonu dolar kuru beklentisi, 1,5300 liraya çıktı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5300 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5400 liraya yükseldi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi ise 42 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Aralık ayının ilk anketinde beklenti 41 milyar 318,3 milyon dolar düzeyindeydi. Öte yandan ankette, Hazinenin gelecek 12. ayın altı aylık bono ihalesinde yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,21'den yüzde 7,80'e, gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi devlet tahvili ihalesinin yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,52'den yüzde 8,37'ye, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi devlet tahvili ihalesinin de yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 9,43'den yüzde 9,27'e geriledi. Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2010 Aralık ayı birinci ve ikinci dönem beklenti anketi sonuçları şöyle oldu: . ARALIK ARALIK 1. DÖNEM 2. DÖNEM . -------------- ------------ -Yıl sonu yıllık TÜFE (yüzde) 7,30 7,23 -Yıl sonu dolar kuru beklentisi (TL) 1,4800 1,5300 -Cari yıl sonu yıllık GSMH (yüzde) 7,2 7,2 -Cari yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi (milyon dolar) -41.318 - 42,381