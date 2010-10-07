-YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ %7,56 ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Merkez Bankasının anketine göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi, Ekim ayının birinci anketinde yüzde 7,56'ya yükseldi. Merkez Bankası, Ekim ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Eylül ayının ikinci anketinde yüzde 7,46 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, Ekim ayının ilk anketinde yüzde 7,56'ya çıktı. -BÜYÜME BEKLENTİSİ 6,4'E YÜKSELDİ- Cari yıl sonu yıllık Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 6,4'e yükseldi. Eylül ayının ikinci anketinde bu oran, yüzde 6,2 düzeyindeydi. Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi ise yüzde 4,7'ye çıktı. -CARİ AYIN TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 1,13'E ÇIKTI- Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, Ekim ayının ilk anketinde yüzde 1,13'e yükseldi. Bu oran, geçen ayın ikinci anketinde yüzde 0,76 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 1,08'den yüzde 0,81'e, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,81'den yüzde 0,49'a indi. Eylül ayının ikinci anketinde yüzde 7,46 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise Ekim ayının ikinci anketinde yüzde 7,56'ya yükseldi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,12'den yüzde 7,06'ya geriledi. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,63 ile bir önceki ayın ikinci anketindeki seviyede kaldı. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ, 36,2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ- Cari ay dolar kuru beklentisi, 1,4600 liraya geriledi, yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5000 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5300 liraya indi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi ise 36 milyar 223 milyon dolara yükseldi. Eylül ayının ikinci anketinde beklenti 35 milyar 56 milyon dolar düzeyindeydi. Öte yandan ankette, Hazinenin gelecek 12. ayın altı aylık bono ihalesinde yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,49'dan yüzde 8,33'e, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi tahvil ihalesinin de yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 10,02'den yüzde 9,83'e geriledi. Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2010 Eylül ayı ikinci dönem ile Ekim ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçları şöyle oldu: . EYLÜL EKİM 2. DÖNEM 1. DÖNEM . -------------- --------------- -Yıl sonu yıllık TÜFE (yüzde) 7,46 7,56 -Yıl sonu dolar kuru beklentisi (TL) 1,5400 1,5000 -Cari yıl sonu yıllık GSMH (yüzde) 6,2 6,4 -Cari yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi (milyon dolar) -35.056 -36.223