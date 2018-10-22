Yıl 2018: Hakkari'deki okula öğretmen geldi, eğitim başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile çevresindeki 11 mezraya hizmet verilmesi için yapılan, geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen; ancak öğretmensizlik yüzünden eğitime başlanmayan okul için Vali Cüneyit Orhan Toprak devreye girdi. Toprak'ın talimatı üzerine okula 8 öğretmen gönderildi. Öğrenciler, heyecanla bekledikleri öğretmenlerine kavuşurken, 2 yıl boş kalan okulda eğitime başlandı.

Yüksekova'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Onbaşılar köyü ile buraya bağlı Çamdalı, Armutlu, Ağaçlı, Ağılcık, Çobanpınar, Sarıkaya mezraları ve Esendere beldesine bağlı Güvenli köyünün yine aynı bölgeye yakın Pagenk, Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan öğrencilerin eğitim görebilmeleri için Dereiçi mezrasında, 2015 yılında okul inşaatına başlandı. Hem öğrencileri hem de aileleri sevindiren, 2 katlı ve 8 derslikli okulun inşaatı, 2016'da bitti. Heyecanla hizmete alınması beklenen ve 1 milyon 300 bin liraya mal olan okul; asansörü, engelli rampası, yer döşemesi, boyası ve derslikleri ile örnek olabilecek yapıda inşa edildi. İlk ve ortaokul, geçen yıl ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hayal kırıklığı yaşamışlardı

Yüksekova'da 1 köy ile 11 mezrada yaşayan yaklaşık 200 öğrencinin heyecanla beklediği okula, öğretmen ataması yapılmadığı için geçen yıl eğitime başlanamadı. Ekonomik durumu iyi olan aileler, çocuklarını il veya ilçe merkezlerine gönderirken, iyi olmayanlar ise bu yılı bekliyordu. Ancak bu yıl da öğretmen ataması yapılmayınca umutla bekleyen öğrenciler ve aileleri, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) öğrencilerin ve ailelerinin bu isteğini duyurması üzerine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak devreye girdi.

Artık öğretmenleri var

Vali Toprak'ın talimatıyla okula 8 öğretmen gönderildi. Öğretmenlerin gelmesi üzerine de kapsamlı temizlik yapılıp, sınıflara sıralar yerleştirildi. Bu sıralara 90 öğrenci oturup, ders yapmaya başladı. Okul bahçesinde oynayıp, sınıfları dolduran öğrenciler, yetkililere teşekkür ederken, öğretmenler ise yeni okulda eğitim vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencilere kışlık bot ve kırtasiye malzemesi

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri, eğitim- öğretime başlanan Onbaşılar Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulun yeni öğretmen kadrosu ve öğrencileriyle sohbet edip, sıkıntılarını ve okulun eksiklerini dinleyen Canlı, 90 öğrenciye de kışlık bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti. 8 öğretmen ve 90 öğrenciyle eğitim- öğretime başladıklarını anlatan Canlı, okula gelen öğrencilerin taşımalı sistemden de yararlandıklarını belirterek, Vali Toprak'a teşekkür ettiklerini söyledi. (DHA)