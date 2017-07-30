"Yıl 2004; Hüseyin Gülerce AKP'li vekili 'FETÖ' adına uyardı"

Sözcü editörü Aytunç Erkin'in "Kardan Adam/AKP Eski Milletvekili Emin Şirin Anlatıyor" adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Kitapta, eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in 2004 yılında Hüseyin Gülerce ve Harun Tokak tarafından ziyaret edildiği ve burada ikili tarafından "uyarıldığı" iddia edildi.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberi şöyle:

Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan SÖZCÜ editörü Aytunç Erkin'in “Kardan Adam/AKP eski Milletvekili Emin Şirin Anlatıyor” adlı kitabında Şirin ile FETÖ itirafçısı Hüseyin Gülerce arasında 2004 yılında geçen önemli bir olay anlatıldı. Emin Şirin “Gülen'in istihbaratı kuvvetlidir” sözünü ve “FETÖ'den kopan Nurettin Veren'in” iddialarını Meclis'e taşır. Kitapta o olay şöyle anlatılır:

Gülen'i yazmaya başladı

(…) Şirin, 23 Kasım 2004 tarihinde “Fethullah Gülen'in Nurettin Veren'in İddialarına Cevap Vermesi Lazım” başlıklı yazılar kaleme alır. Şirin haberx.com'daki köşesini Nurettin Veren'e bırakır… Şirin'i Zaman yazarı Hüseyin Gülerce arar. O günlerde Gülen'in basındaki sesi olarak değerlendirilen Hüseyin Gülerce, Şirin'in bu yazısının ardından Zaman'daki köşesinde ‘Fitne' başlığını atar ve şöyle der: ‘Ayrıca münafıkların ihanetleri vardır. En yaralayıcı olan da bir dönem sizlerle birlikte olmuş sonra ayağı sürçmüş, gönlü kaymış, istikameti şaşmış, bakışları bulanıklaşmış olanların saldırı ve ihanetlere çanak tutmalarıdır'…”

Ergenekon sanığı olur

Gazeteci Erkin kitabında olayı anlatmaya şöyle devam eder: “Cemaat harekete geçer. İlk tehdit gelir. İstanbul Beşiktaş'taki Milletvekili Konukevi'nde Gülerce ve Tokak, Şirin'i ziyaret ederler. İki isim ‘Ağabey, biz seni çok severiz, bunları niye yapıyorsun?' der. Şirin de şu yanıtı verir: ‘Benim yaptığım konuları adalete intikal ettirmek.' Şirin, Nurettin Veren yazılarından ve o görüşmeden sonra 30 Kasım'da (2004) o dönem Cemaat'in sivil toplum kuruluşu Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Harun Tokak'tan bir mesaj alır. Tokak şöyle demektedir: ‘… Kendi imzasıyla iftira ettiğini, yalan söylediğini, öç almak için yaptığını itiraf eden (kendi el yazısını size gösterdik) bir şahsa hâlâ itibar etmeniz bizi fazlasıyla rencide etmektedir. Maksadınızı anlamakta zorlandığımızı bilmenizi isteriz. Son cümleyi vurgulayalım: ‘Maksadınızı anlamakta zorlandığımızı bilmenizi isteriz.'…” AKP eski milletvekiline göre Gülerce-Tokak görüşmesi ve yazışmalardan sonra düşmanlık başlar… Şirin 2007 yılında Ergenekon sanığı olur.”