"Yıkın bu camileri" paylaşımına gözaltı

Samsun'da bir sosyal paylaşım sitesinden 'Yıkın bu camileri' diye paylaşımda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki N.İ. adlı genç kız, gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.İ., bir süre önce kendisine ait bir sosyal paylaşım sitesinden küfürlü cümleler kullanıp, 'Yıkın bu camileri' diye paylaşımda bulundu.

DHA'nın haberine göre, paylaşımı görüp tepki gösteren bazı vatandaşlar polise şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.İ., hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.