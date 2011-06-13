-YIKIMA YENİDEN BAŞLANDI KARS (A.A) - 13.06.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması çalışmalarına yeniden başlandı. Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesinde hazineye ait arazi üzerinde yapılan anıtın kaldırılması işini alan taşeron firma Eryaman Karot'un işçilerinin paralarını alamadıkları gerekçesiyle işi durdurmasının ardından, yüklenici firma Avşin İnşaat yıkım işini kendisi üstlendi. İlgili firma kiraladığı kompresörlü kepçeyle anıtın geriye kalan yüzde 30'luk kısmını kaldırmaya başladı. 25 Nisan'da başlayan ve 48. gününe giren heykelin kaldırılması işi, 24 Haziran'a kadar tamamlanmış olacak. Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması işini alan taşeron firmanın işçileri, paralarını alamadıkları gerekçesiyle yıkım çalışmalarını 9 Haziran'da durdurmuştu.