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YIKIM KARARINA DURDURMA ERZURUM (A.A)

08 Mart 2011 00:22

-YIKIM KARARINA DURDURMA ERZURUM (A.A) - 07.03.2011 - Kars'taki tartışmalı heykelin yıkımına karşı heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verildiği bildirildi. Aksoy'un avukatlarından Aslı Kazan, İnsanlık Anıtı'nın yıkımıyla ilgili olarak Kars Belediye Meclisi'nin aldığı karara karşı Erzurum 1. İdare Mahkemesinde açtıkları davada, yürütmeyi durdurma kararı verildiğini söyledi. Söz konusu anıtın yıkımı için Kars Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda bugün bir ihale düzenlendiğini belirten Kazan, ''Geri dönüşümü olmayan bir zararın doğmaması için Erzurum 1. İdare Mahkemesi, Kars Belediye Meclisinin insanlık anıtının yıkım kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. İnsanlık Anıtı, bu karara göre dava sonuçlanıncaya kadar yıkılamayacak'' dedi.

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