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YIKIM GERGİNLİĞİ SONA ERDİ İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2011 21:51

-YIKIM GERGİNLİĞİ SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Sarıyer Derbent'te sabah saatlerinden itibaren yaşanan tahliye ve yıkım gerginliği, evlerini satan vatandaşların polis kontrolünde evlerini boşaltmaları ve mahalleden ayrılmalarıyla sona erdi.  Satılan evlerin eski sahipleri ile kiracıların, eşyalarını polis kontrolünde çıkarmalarının ardından, çevik kuvvet ekipleri mahalleden ayrıldı. Bu sırada bazı mahalle sakinleri, polis araçlarına yumurta attı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, mahalle sakinlerini olası provokasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mahalle sakinleri, akşam saatlerinde Merkez Camisi'nin toplantı salonunda bir araya gelip evlerinin durumu hakkında konuşma kararı aldı. Bir inşaat şirketinin Derbent Çamlıtepe Mahallesi'ndeki 40 evi satın almasının ardından, evlerin tahliyesine izin vermeyen diğer mahalle sakinlerinin tepki göstermesi sonucu gerginlik yaşanmıştı.

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