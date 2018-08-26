Yıkılan eski binanın temelinden Osmanlı dönemine ait ev kalıntıları çıktı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesinde yıkılan eski binanın arsasında, yeni bina için inşaat ruhsatı verilmesi sürecinde yapılan incelemede, Osmanlı\'nın ilk dönemine ait ev kalıntıları bulundu. Anıtlar Kurulu kararıyla inşaat girişimi durduruldu.

Mahmut Çelebi Mahallesi Maltepe Caddesi\'nde, doğal sit alanı olan bölgede yıkılan eski evin yerine yeni bina yapmak isteyen ev sahipleri, inşaat ruhsatı almak üzere İznik Belediyesi\'ne başvurdu. Belediye tarafından ruhsat işlemleri öncesi arsanın sit alanında olması nedeniyle İlçe Müze Müdürlüğü\'nden görüş istendi. Müze görevlilerince inşaat yapılmak istenen alanda gerçekleştirilen araştırma kazısında, Osmanlı\'nın ilk dönemlerine ait evin kalıntıları bulundu. Müze Müdürlüğü\'nce durum, Anıtlar Kurulu\'na rapor edildi. Bunun üzerine kurul kararıyla alana yönelik inşaat girişimi durduruldu.

ALANA GİRİŞ YASAKLANDI

Tarihi ev kalıntılarının bulunduğu alan, korumaya alınırken, girişin yasak olduğunun belirtilmesi için uyarı levhası asıldı. Tarihi ev kalıntısının yanı sıra çini fırını olduğu tahmin edilen kalıntılara da rastlanıldığını bildiren yetkililer, bölgenin kazı alanı olarak değerlendirileceğini kaydetti.

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