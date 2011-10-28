-Yıkılan binalarda keşif VAN (A.A) - 28.10.2011 - Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde yıkılan binalarda keşif yapılacak. Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremin ardından kent merkezinde yıkılan 6 binanın müteahhiti hakkında, ''Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' suçundan soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümlerin yaşandığı binalarda bugün de keşif yapacak. Keşif kapsamında, binalardan beton ve demir örneği alınacağı, bu örneklerin yapı analizinden geçirileceği öğrenildi. Erciş ilçesinde de enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binalarda keşif yapılacağı bildirildi.