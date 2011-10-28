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Yıkılan binalarda keşif VAN (A.A)

28 Ekim 2011 14:35

-Yıkılan binalarda keşif  VAN (A.A) - 28.10.2011 - Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde yıkılan binalarda keşif yapılacak. Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremin ardından kent merkezinde yıkılan 6 binanın müteahhiti hakkında, ''Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' suçundan soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümlerin yaşandığı binalarda bugün de keşif yapacak. Keşif kapsamında, binalardan beton ve demir örneği alınacağı, bu örneklerin yapı analizinden geçirileceği öğrenildi. Erciş ilçesinde de enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binalarda keşif yapılacağı bildirildi.

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