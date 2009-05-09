Devlet Bakanı Faruk Çelik, Bursa'daki kaçak ve çarpık yapılaşma sorunuyla ilgili olarak, "Yıkarak Bursa'yı güzelleştirmemiz gerekiyor. Bunun başka ilacını bilmiyorum" dedi.



Devlet Bakanı Faruk Çelik, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Necati Şahin ve üyelerle bir araya geldiği, Vali Yardımcısı Celalettin Yüksel ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda, Bursa'nın önemli sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili görüşlerini açıkladı.



Bursa'da yaşayan, Bursa için sorumluluk üstlenmiş bir kişi olarak böyle önemli bir toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çelik, yerel yönetimlerin güçlenmesinin Türkiye'nin hayali olduğunu, bu konuda önemli adımlar atıldığını söyledi.



Devlet Bakanı Çelik, yerel yönetimlerde görev alanlarının niteliklerinin de öne çıktığını, bunun kentlerin ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Çelik, Bursa'nın durumuyla ilgili değerlendirmelerde sorumlular arasındaki diyaloğun öneminin ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bursa'nın ve Türkiye'nin öteden beri sıkıntısı, plan ve pilav tartışmasında pilavı tercih etmesidir. Türkiye yapılan planların uygulanabilirlikleri, gerçekleşme durumları hep tartışıldı, tartışılıyor. Kentin geleceği açısından planlamanın üzerinde sürekli oynanan, sürekli değiştirilen bir

unsur olmaktan çıkarılması gerekmektedir."



Kentin geleceğini ilgilendiren konularda öz eleştiri yapmanın önemine değinen Çelik, "Geçici çözümlerle kentin olaylarına bakmayı doğru bulmuyorum. İktidardayız, sorumluluklarımız var. Eleştiri varsa pay almamaz gerekiyor. Kaçak ve çarpık yapılaşmayı da dikkate alacak şekilde acilen bir planlamanın yeniden ele alınması gerekiyor" diye konuştu.



Çelik, toplantıda gündeme gelen "Bursa Kentsel Dönüşüm Kanunu" fikrine sıcak baktığını, Bursa'nın önünü açacak bu konuda iktidar ve muhalefet milletvekillerinin birlikte çalışması, üzerlerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.



Bursa'nın en önemli sorunlarından kaçak yapılaşmayla mücadele konusunda belediye başkanlarının samimiyetine inandığını, "alıp başını giden" bu yanlışlığa bir yerde "dur" demenin vaktinin geldiğini belirten Çelik, şunları söyledi:



"Başından beri her belediye seçiminden önce ve sonra 'Bursa ancak yıkarak güzelleşir' diyorum. Yıkarak Bursa'yı güzelleştirmemiz gerekiyor. Bunun başka ilacını bilmiyorum. Plan ve plan neticesinde yıkım. Bir öneri sunayım, 1 yıl boyunca hiçbir yatırım yapmayalım, bütün kaynaklarımızı istimlaklara kullanalım. Belediye başkanlarımız yılın bütün kaynaklarını istimlak için kullansın. Bursa'nın önemli ölçüde rahatlatılması için adım atılsın. Ama tabii ki belediyenin kaynaklarıyla ilgili çok detaylı bilgi sahibi olmadığımız için bu bir tekliftir, söylenir, uygulanması uygulayıcıların takdiridir."



Faruk Çelik, TOKİ ile ilgili eleştirilere katıldığını, TOKİ'nin Bursa gibi şehirlere yeni göçleri oluşturmaması, kentin içini rahatlatacak ve rehabilite edecek projeler üretmesi, kaynakların bu yönde kullanılması gerektiğine inandığını belirtti.



Bursa'ya göç eden insanlarda kentlilik bilincinin oluşturulmasının önemine değinen Çelik, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım yanlış bir şeye onay vermeyelim. Bunun mücadelesini birlikte verelim. Doğrulardan yana tavır koyacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.



Konuşmaların ardından, İMO Bursa Şube Başkanı Şahin, toplantıda ele alınan konularla ilgili dosyayı Bakan Çelik'e verdi.



