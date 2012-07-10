‘Yıkanan mankenler' sergisi açıldı

İngiltere’de açılan sergi sıradışı uygulamasıyla adından söz ettiriyor. Ziyaretçiler duvarlarda açılan deliklerden banyo yapan mankenleri canlı olarak izliyor.

İngiltere’deki Ulusal Galeri’de açılan ve ödüllü sanatçı Mark Wallinger imzası taşıyan sergi sıradışı sunumuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

16. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressam Titian’ın tablolarından esinlenerek hazırlanan sergide ziyaretçiler anahtar deliklerinden banyo yapan mankenleri izliyor.

“Diana” adlı yeni projesi için Twitter üzerinden ilan verdiğini ve 6 mankeni işe aldığını söyleyen Wallinger, modellerin 2 saatte bir yer değiştirdiğini söyledi.

Modellerin hepsine projeyle aynı ismi verdiğini söyleyen Wallinger şunları söyledi:

“Yunan mitololojiden gelen Tanrıça Diana efsanesinde yer alan banyo sahnesini günümüze uyarlamak istedim ve ortaya böyle bir çalışma çıktı.”

Mitolojide avcılığın tanrıçası olan Diana çıplak olarak yıkanırken geyiğe dönüştürülür.