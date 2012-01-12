-Yiğit Gökoğlan Galatasaray'da İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Galatasaray Kulübü, anlaşmaya vardığı Manisasporlu futbolcu Yiğit Gökoğlan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, görüşmeler yapmak üzere bugün İstanbul'a gelen genç oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den, İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Manisaspor Kulübü profesyonel futbolcularından Yiğit İsmail Gökoğlan ile 2011-2012 sezonun ikinci yarısından başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun eski kulübü Manisaspor Kulübü'ne 2 milyon 500 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2011-2012 sezonunda 600 bin TL, 2012-2013 sezonunda 800 bin TL, 2013-2014 sezonunda 900 bin TL, 2014-2015 sezonunda 1 milyon TL ve 2015-2016 sezonunda 1 milyon 100 bin TL sabit transfer ücreti ve ilgili sezonlar için sırasıyla 10 bin TL, 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL ve 25 bin TL maç başı ücreti ödenecektir. Ayrıca, 2012-2013 sezonundan itibaren futbolcu eğer ilgili sezonlarda 20 ve daha fazla resmi müsabakada yer almış olur ise her sezon sırasıyla 100 bin TL, 250 bin TL, 300 bin TL ve 400 bin TL ödeme alacaktır.''