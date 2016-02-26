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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar tahmini: 3 TL'yi görmez

Bulut, doların 2,88-2,94 bandında kalacağını söyledi

26 Şubat 2016 15:04

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut dolar tahmininde bulunarak, 2,88-2,94 bandında kalacağını söyledi. Bulut altında da konsolidasyon sürecinin tamamlanmadığını ifade etti.

TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında değerlendirmelerde bulunan Bulut, Türkiye'nin borçluluk rasyosunun da düşük olduğunu belirtti.

Türkiye'nin hikayesi olduğunu söyleyen Bulut, Merkez Bankası'nın sağlam durduğunu da ifade etti.

Bulut, "Biz Avrupa'dan şirket alacak durumdayız. Türkiye'nin gidecek çok yolu var" diye konuştu.

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