Yiğit Bulut: TÜSİAD Başkanı'nın konuşması, 'planlananlar hakkında' sinyal!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes'in "Bazı OHAL uygulamaları özellikle Anadolu'da ticari hayatı kötü etkiliyor. OHAL'in bir an önce kaldırılması, KHK ile yönetimin sonuna gelinmesini bekliyoruz. Toplumsal mutabakkalanat zemininin oluşturulması, birleştirici söylemlerin hayata geçirilmesini istiyoruz" ifadesiyle ilgili olarak "TÜSİAD Başkanı'nın konuşması, 'planlananlar hakkında' sinyal!" görüşünü savundu.

Yiğit Bulut'un "Tüsiad ‘planlanan hakkında’ sinyali verdi!" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Dün tüsiad’ın toplantısında konuşan tüsiad başkanı “birilerinin” ve “ağabeylerinin” Türkiye hakkında nasıl rüyalar gördüklerini bence çok net ortaya koydu...

Amaç ve hedef çok açık; 2003’ten önce her TV programında “aynı zihin kodlarına” sahip olanların söylediği gibi; “AB ve IMF çıpalarına” sabitlenmiş bir Türkiye...

Sevgili dostlar, dün yapılan konuşma aslında içimizde yaşayan bazılarının kafasındaki Türkiye’nin “nasıl olduğunu” bize çok net gösterdi; AB’den ve kendine “medeniyet” diyen “BATI’dan emir alan”, “IMF ve Dünya Bankası denetiminde”, kendi “ÖZÜ’nden koparılmış”, KONTROL ETTİKLERİ bir ülke... Konuşmada geçen bazı cümleler tek kelimeyle İNANILMAZ! “İNSANİ DEĞERLERİ AB İLE ÖZDEŞLEŞTİREN” bir kafa ve bakış açısı. Mülteci botlarını batıran AB üyelerini eleştiren Türkiye gerçeğini unutan bu arkadaşlar, verdiği ihaleler ile Sisi katilini kapıda karşılayan AB ülkesini de çabuk unutmuşlar. Bunlar mı “EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER”... Bunlar ve içerideki türevleri için tek bir değer var; PARA!

Sevgili dostlar, OYUN çok açık. 200 yıldır Batı’nın ve 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan IMF gibi kurumlarının BİZİ SÖMÜRDÜĞÜ denklem değişiyor, normalleşiyor ve BİRİLERİ BUNDAN DOLAYI İÇERİDE DIŞARIDA ÇILDIRIYOR VE BAĞIMSIZ DEĞİL BAĞIMLI TÜRKİYE MODELİ’ne dönmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Sonuç: Kendini “ÜST AKIL” sanan iç ve dış odakların “15 Temmuz sonrası nasıl bir darbe planladıkları” ve içeriden-dışarıdan buna hangi bileşenlerin “iştirak edeceği” bence artık çok açık ve görülebilir. Bakmasını bilenler için Türkiye’nin NEYE, NELERE zorlanacağı artık “görülebilir”! Anayasa referandumu öncesi her yolu deneyecekler ama BİR YOLDAN gitmeyi esas olarak deneyecekler... Ne mi? Bir sonraki yazımda açıklayacağım...