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Yiğit Bulut: Balkanlar'da, Ortadoğu'da Afrika'da halk 'İstanbul'dan nasıl yönetiliriz'i konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Balkanlar'ın merkezine döndüğünü iddia etti

01 Haziran 2016 23:04

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, Balkanlar'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Ortadoğu'da halkın 'İstanbul'dan nasıl yönetiliriz'i konuştuğunu ileri sürdü.

Yiğit Bulut'un TRT Haber'de yaptığı açıklama şöyle: "Balkanlar Türkiye'ye doğru dönüyor. Balkanlar bu coğrafyanın merkezine dönüyor. Yunanistan'da Romanya'da Bulgaristan'da bunlar konuşuluyor halkın arasında. 'Avrupa Birliği'ni boşver Türkiye'yle birlikte yeni bir senaryo ne olabilir', bu halkın arasında şu anda konuşuluyor.

Belki Alman hükümetinin baskısıyla hükümetler konuşamıyor ama halk şu anda Osmanlı İmparatorluğu'nu da çok iyi bilerek, İstanbul'dan nasıl yönetilirizi konuşmaya başladı.

Bakın bu çok açık. Ortadoğu 'İstanbul'dan nasıl yönetiliriz'i konuşuluyor. Orta Asya'da 'İstanbul'dan nasıl yönetiliriz' konuşuluyor. Afrika'da 'İstanbul'dan nasıl yönetiliriz' konuşuluyor."

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