Yiğit Bulut: AB kendini ne sanıyor, biz alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimizin ümmetiyiz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut, Avrupa Birliği'ni ağır ifadelerle eleştirdi. "AB kendini ne sanıyor" diyen Bulut, Star'daki yazısında "Biz alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimizin ümmeti, gittiği her yere sevgi ve hoşgörü götürenlerin birlikte oluşturduğu milletin neferleriyiz" dedi.

Bulut'un Star'da "AB kendini nerede görüyor?" başlığıyla yayımlanan (19 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

Aslında şöyle sormak daha doğru: AB kendini ne sanıyor?

Sevgili dostlarım, bir topluluk, adı ister “birlik olsun”, ister başka bir şey; nereden geldiğini unutmuş ve kirli geçmişini YOK SAYARAK “insanlık dersi” vermeye ve başkalarını “karalamaya” çalışıyorsa, fazla uzağa gidemez, kirli geçmişini yüzüne vururlar!

Bunu neden mi yazıyorum?

Daha önce yazdım, yine yazacağım...

Gün geçmiyor, bir Avrupa ülkesi gazetesi veya parlamenteri Türkiye’ye çirkin bir saldırıda bulunmasın...

Çok kısa bir süre önce Türkiye’ye “sözde soykırım” kararı ile “çağrıda” bulunan Avrupa karesi de aklımızdan çıkmış değil...

Ne Avrupa ama! Birkaç yıl öncesinde kıtanın orta yerinde “sadece Müslüman oldukları için katledilen” 200 bin insanı seyreden Avrupa!

Ne Avrupa ama! Daha 70 yıl önce sadece dinleri farklı olduğu için insanları fırınlarda yakan Avrupa!

Ne Avrupa ama! Afrika kıtasında katliamlar yapan ve yüzyıllarca kıtanın varlıklarını kanını emerek, bu varlık üstüne sömürge imparatorlukları kuran Avrupa! Cezayir’de yapılan katliam, Afrika’da yapılanın sadece küçük bir kısmı!

Ne Avrupa ama! Amerika kıtasında Kuzey ve Güney dahil katliamlar yapan, yüzyıllar süren sömürge denklemini kan-gözyaşı-emek çalmak üstüne kuran Avrupa! Bugün Güney Amerika’yı yüzyıllarca sömüren Portekiz ve İspanya’nın durumuna bakın; biri yüzde 24 işsizlik ile dünya rekoruna koşuyor, diğeri Avrupa’nın en kötü ekonomisi olma yolunda Yunanistan ile yarışıyor!

Ne Avrupa ama! Osmanlı-İslam coğrafyasına hayasızca saldıran ve Osmanlı’ya finansal boyundurukla imzalattığı sömürme anlaşmalarını aynı tarihte İngiliz gemilerinin Çin limanlarını bombalamasıyla Uzakdoğu’ya taşıyan Avrupa! Katliam, kan ve gözyaşı orada da var!

Ne Avrupa ama! Bir araya gelip Osmanlı coğrafyası üzerine abanan, kaçarken kundaktaki çocukları süngülerinin uçlarına takan Avrupa!

Size daha söylenecek çok söz var ama söze yazık!

Biz Alemlere rahmet olarak GÖNDERİLEN Peygamber efendimizin Ümmeti, gittiği her yere sevgi ve hoşgörü götürenlerin birlikte oluşturduğu milletin neferleriyiz!

PEKİ SİZ NESİNİZ! SADECE MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN BOŞNAK BİR ÇOCUĞUN KATLEDİLMESİNİ VEYA GAZZE’DE İSRAİL TERÖRÜNE MARUZ KALAN KÜÇÜK KIZLARI SEYREDEN VE AĞZINI DAHİ AÇMAYAN AHLAK ANITLARI MI! AMA NE DE OLSA ONLAR SİZİN ÇOCUKLARINIZ DEĞİL VE NE DE OLSA ONLAR MÜSLÜMAN DEĞİL Mİ!

Ne olduğunuz belli, geçmişe dönüp dikkatli bakmak sizi anlamak için yeterli... Daha fazla yazmaya bile gerek yok...