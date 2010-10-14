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Spor

''YİĞİDOLAR''DA MEHMET YILDIZ VE KEİTA KADRO DIŞI SİVAS (A.A)

14 Ekim 2010 13:29

-''YİĞİDOLAR''DA MEHMET YILDIZ VE KEİTA KADRO DIŞI  SİVAS (A.A) - 14.10.2010 - Sivasspor'da Mehmet Yıldız ve Souleymane Keita süresiz kadro dışı bırakıldı. Sivasspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, kulüp disiplin talimatlarına aykırı davranışları sebebiyle takım kaptanı Mehmet Yıldız ve Souleymane Keita'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Mehmet Yıldız'dan boşalan kaptanlığa Ceyhun Eriş'in getirildiği, bu futbolcuların bundan sonraki antrenmanlarını A2 takımı ile sürdüreceği kaydedildi.

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