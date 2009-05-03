Yiğidolar'a Antep'te geçit yok

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Lider Sivasspor, zorlu Gaziantep deplasmanında yıkıldı !.. Haftaya Beşiktaş'ın 1 huan önünde giren kırmızı beyazlılar, Mehmet Yıldız ile öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle rakibine 2-1 mağlup olup sahadan puansız ayrıldı !..Şampiyon olarak Türk futbolunda devrim yapmaya hazırlanan Sivasspor, fikstüründeki en zorlu maçlarından birini Antep'te çıktı. Geçen hafta Trabzonspor'u farklı yenerek sükse yapan Yiğidolar, Gaziantepspor karşısında da maça iyi başladı. 20. dakikada Musa Aydın sol kanattan altıpas içine ortaladı, Mehmet Yıldız kafasıyla dokundu ve top ağlarla buluştu.İkinci yarıda oyunun rengi değişti. Gaziantepspor gol için bastırmaya, Sivasspor kalesine yüklenmeye başladı. Beraberlik golü de çabuk geldi. 53. dakikada İbrahim Ferdi ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve top Abdurrahman'ın kafasına çarparak ağlarla buluştu: 1-1Geçtiğimiz haftaki etkili görüntüsünden uzak olan Sivasspor, galibiyet golü ararken topu kalesinde gördü. 83. dakikada ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Beto, sağdan gelen ortaya kafayı vurdu, lideri can evinden vurdu: 2-1Sivasspor böylece 7 hafta sonra ilk yenilgisini alırken 60 puanda kaldı ve akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını beklemeye başladı. Eğer derbiyi Beşiktaş kazanırsa ligin yeni lideri siyah beyazlılar olacak. Ancak Beşiktaş maçtan 1 puan alsa bile Sivasspor averajla liderlikte kalacak.Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.3. dakikada Ahmet Arı, sağdan seri hareketlerle Sivasspor ceza alanına kadar girdi, ancak düştü. Gaziantepspor penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.4. dakikada Beto, orta alandan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp kale alanına kadar indi. Petkoviç ile karşı karşıya kalan Beto meşin yuvarlağa sert vurdu, Petkoviç topa sahip oldu.20. dakikada Sivasspor aradığı golü buldu. Gaziantepspor savunmasının arkasına sarkan Musa, meşin yuvarlakla buluştu ve topu penaltı noktasına ortaladı, Mehmet Yıldız kafayla topu topu ağlara gönderdi: 0-1Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Stat: Kamil OcakHakemler: Selçuk Dereli, Özgür Çetiner, Adil SinemGaziantepspor: Murat Şahin, İsmail, İvan De Souza, Bekir, Julio Cesar, Zurita, İbrahim Ferdi, Beto, Deumi, Hakan Bayraktar, Ahmet ArıSivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Bilica, Diallo, Hayrettin, Musa, Sylla, Sezer, Murat Erdoğan, Herve Tum, Mehmet YıldızGol: Dk. 20 Mehmet Yıldız (Sivasspor)Sarı kart: Dk. 44 Beto, Dk. 45 Bekir (Gaziantepspor)