Yiğidolar yüksekten uçuyor

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Turkcell Süper Lig'de zirve yarışını önemli ölçüde ilgilendiren maçta Sivasspor sahasında Trabzonposr'u konuk etti. Lider Sivasspor sahasında kayıp yaşamak istemezken konuk Trabzonspor ise zirve iddiasını devam ettirebilmek ve puan farkını azaltmak için galibiyet parolasıyla karşılaşmaya başladı.Sivasspor bu zorlu maça oldukça hızlı başladı ve maçın hakimiyetini eline alan taraf oldu. Yiğidolar, bu etkili oyununu skor avantajına çevirmekte de başarılı oldu ve 6'da Musa, 20'de Abdurahman ile 2-0'lık bir üstünlük yakaladı.Konuk bordo mavili ekibin skoru dengelemek için ileriye çıktığı daklikalarda savunmasında açıklar verdi ve ilk yarıda kırmızı beyazlı takım farkı daha da açacak pozisyonlar bulmasına karşın ilk 45 dakikanın son düdüğü çaldığında tabelada 2-0 yazıyordu.İkinci yarıya da ev sahibi ekip oldukça hızlı başladı ve Hayrettin'in düzgün vuruşuyla farkı üçe çıkartmayı başardı. İkincin yarının hemen başıonda gelen bu golle birlikte Trabzonspor'un ümitleri azalırken Sivasspor oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi.Yiğidolar skoru arttırmak için yakaldıkları fırsatları değerlendiremezken Trabzonspor'un etkili olmayan atakları da sonucu değiştirmeye yeterli olmadı ve karşıla 3-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sonuçlandıBu sonuça Sivasspor puanını 60'a yükseltirken haftayı lider kapattı. Trabzonspor ise 53 puanda kaldı ve son 4 haftaya girilirken şampiyonluk yolunda önemli bir yara almış oldu.Sivasspor gelecek hafta Gaziantepspor'a konuk olacak, Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.4 EylülCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Selçuk KayaPetkoviç, Diallo, Bilica, Abdurrahman, Hayrettin, İbrahim, Sezer, Murat Erdoğan, Musa, Tum, Mehmet YıldızSylva, Song, Egemen, Serkan, Hüseyin, Selçuk, Colman, Cale, Alanzinho (Dk. 28 Umut), Yattara, Gökhan ÜnalDk. 6 Musa, Dk. 20 Abdurrahman, Dk 47 Hayrettin (Sivasspor)Kart: İbrahim (Sivasspor)