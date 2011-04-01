-YİĞİDOLAR İLE KARTAL 12. RANDEVUDA SİVAS (A.A) - 01.04.2011 - Sivasspor ile Beşiktaş yarın yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lige yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren başlayan rekabette, galibiyetlerde Beşiktaş'ın 5-3 üstünlüğü bulunuyor. Son 6 sezonda geride kalan 11 maçın 5'inden Beşiktaş, 3'ünden Sivasspor galip ayrılırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlı ekip, galibiyetlerini deplasmanda elde ederken, siyah-beyazlılar ise galibiyetlerinden 4'ünü dış sahada, 1'ini ise evinde kazandı. Beşiktaş, Sivasspor'a karşı deplasmanda hiç yenilgi yüzü görmedi. Sivasspor ile Sivas'ta yaptığı 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle, 1'inden beraberlikle ayrılan Kara Kartallar, Yiğidolara evinde galibiyet sevinci yaşama fırsatı vermedi. Sivasspor ise Beşiktaş ile İstanbul'da yaptığı 6 maçın 3'ünden galibiyetle, 2'sinden beraberlikle, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. İki ekip arasında, bu sezonun ilk yarısında İstanbul FİYAPI İnönü Stadı'nda oynanan maçı, Beşiktaş 2-1 kazandı. Geride kalan 11 maçta Beşiktaş rakip filelere 14 gol atarken, Sivasspor'un 11 golüne engel olamadı.