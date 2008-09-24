Yiğidolar evinde kaybetmiyor

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı 2 maçı da kaybetmedi.



Sahasında Bursaspor'u yenip, Kayserispor ile berabere kalan Sivasspor'un, bu sezon 2 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe karşısında göstereceği performans merakla bekleniyor.



Geçen sezonun flaş takımı Sivasspor, 26 Eylül Cuma günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geçen sezon ki başarı grafiğini bu sezonun ilk 4 haftasında da sürdüren Sivasspor, sezona iyi başlangıç yapamayan Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak.



Bu sezon oynadığı 4 maçta henüz yenilmeyen, elde ettiği 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Sivasspor ile ilk 4 haftada iç sahada 2 galibiyet, deplasmanda ise 2 yenilgi alarak 6 puan kazanan Fenerbahçe'nin mücadelesine, Sivaslı futbolseverlerin yanı sıra çevre illerden de sporseverlerin de ilgi göstermesi bekleniyor.





Sivasspor iç sahada kaybetmedi



Geçen sezon sahasında oynadığı 17 lig maçında 13 galibiyet elde eden, sadece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olup, Çaykur Rizespor ile berabere kalan Sivasspor, bu sezon da sahasında oynadığı 2 maçı kaybetmedi.



Ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, 3. haftada ise Bursaspor'u Mehmet Yıldız, Musa Aydın ve Herve Germain Tum'un attığı gollerle 3-1 yendi.



Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında Galatasaray'a 5-3 mağlup olan Sivasspor'un, bu sezon oynadığı 2 deplasman maçında Gaziantespor'a 1-0 ve Hacettepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe karşısında göstereceği performans merakla bekleniyor.

