'Yiğido' evinde bu sezon yenilmedi



Ligde bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Antalyaspor'u da yenerek iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.



Ligde bu sezon evinde yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Antalyaspor'u da yenerek iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.



Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından geçen 343 günde ligde sahasında yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon ki Galatasaray mağlubiyetinin ardından, bu sezon sahasında Bursaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe, Galatasaray, Kocaelispor ve Eskişehirspor'u mağlup etmeyi başaran, Kayserispor, Ankaraspor ve Beşiktaş ile de berabere kalan Sivasspor, dün de Antalyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisine bir yenisi ekledi.



Antalyaspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki 11'inci galibiyetine imza atan Sivasspor, evindeki 13 maçlık yenilmezlik serisini de 14 karşılaşmaya taşıdı.



Sivasspor ayrıca, Antalyaspor'u yenerek ligde 2 maç aradan sonra taraftarına iç sahada 3 puan armağan etti.



Sahasında en son ligin 21. haftasında 22 Şubat 2009 günü Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden, bu maçın ardından iç sahada 23. haftada Ankaraspor ve 25. haftada Beşiktaş ile yaptığı 2 karşılaşmadan da 1-1'lik skorlarla ayrılan Sivasspor, Antalyaspor'u yenerek Eskişehirspor maçından tam 48 gün sonra taraftarına iç sahada galibiyet sevinci yaşattı.



İÇ SAHADAKİ EN BAŞARILI TAKIM

Evinde yaptığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 36 puan toplayan Sivasspor, iç sahada ligin en başarılı takımı konumunda.



Bu sezon sahasında şu ana dek yenilmeyen tek takım olan Sivasspor, kalan 7 haftada Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği ile yapacağı 3 maçta da yenilmediği takdirde, bu sezonu sahasında yenilgi yüzü görmeden tamamlayan tek takım olarak kayıtlara geçecek.



İÇ SAHADAKİ GOL RAPORU

Sahasında yaptığı 14 maçta rakip filelere 25 gol atan Sivasspor, bu maçlarda kalesinde sadece 6 gol gördü.



İç sahadaki 13 maçta gol atma başarısı gösteren, 8 maçta kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlı ekip, sadece 1 karşılaşmada gol atma sevinci yaşayamadı.



Gol attığı 13 maçın 11'ini kazanan Sivasspor, gol bulduğu 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, gol atamadığı 1 maçta ise rakibine de galibiyet şansı tanımadı.





