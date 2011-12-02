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Yaşam

'Yığarım PKK'yı buraya, görürsün!'

Estetik ameliyat yaptırıp sonuçtan memnun kalmayan Dilan Kahraman, doktordan kendisini ücretsiz...

02 Aralık 2011 02:00

T24 - Estetik ameliyat yaptırıp sonuçtan memnun kalmayan Dilan Kahraman, doktordan kendisini ücretsiz olarak yeniden ameliyat etmesini istedi. Kahraman'ın, teklifini reddeden doktoru, "PKK'yı buraya yığarım" diye tehdit ettiği öne sürüldü.

İzmir'de daha önce bir güzellik salonu işlettiği öğrenilen Dilan Kahraman adlı kadın, 2 ay önce plastik cerrah Hüseyin Tolgahan Alpaydın'ın (29) Alsancak'taki muayenehanesine gitti. Kahraman, doktora genital bölge ve kollarındaki kırışıklıkları düzeltme ameliyatı ile botoks yaptırıp yağ aldırmak istediğini söyledi. Yapılan muayeneden sonra para konusunda da doktorla anlaşan Kahraman, ameliyatlar için gün aldı. Doktor Alpaydın'ın iddiasına göre başarılı geçen ameliyatların ardından taburcu edilen Dilan Kahraman, merkezden ayrıldı. Fakat sonuçtan memnun kalmayan Kahraman, iki ay sonra nişanlısıyla birlikte yeniden muayenehaneye geldi ve doktordan kendisini ücretsiz olarak yeniden ameliyat etmesini istedi. Doktor Alpaydın ise bunu kabul etmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre sinirlenen Dilan Kahraman, "Ben Tunceliliyim. Beni tekrar ameliyat etmezsen buraya PKK'yı yığarım" diye tehditler savurduktan sonra nişanlısıyla muayenehaneden ayrıldı.


'O bana hakaret etti'

Bu tehditten korkuya kapılan doktor Alpaydın hemen polise başvurarak durumu anlatıp şikâyetçi oldu. Doktorun şikâyeti üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Dilan Kahraman iddiaları reddederek, "Operasyonlardan memnun kalmadığım için gitmiştim. Ben herhangi bir tehdit ve hakarette bulunmadım. Asıl Doktor Alpaydın bana hakaret etti" dedi. Polis, ifadesinin ardından serbest bırakılan Dilan Kahraman'ın terör örgütü ile bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.


Şikâyetçi oldu

Doktor Hüseyin Tolgahan Alpaydın tehdit edildiği iddiasıyla şikâyette bulundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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