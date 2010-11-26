-YİD MODELİYLE 83 MİLYAR DOLARLIK KARAYOLU ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye'yi yeni karayolu ağlarıyla donatacak 24 önemli projeyi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirecek. YİD modeli ile ihale edilmesi planlanan projelerin toplam uzunluğu 9 bin 380 kilometreye ulaşacak. Finansmanı YİD ihalesiyle özel sektörden temin edilecek projelerin toplam maliyetinin kamulaştırma bedelleri dahil 83 milyar doları bulması bekleniyor. Buna göre, ihalesi yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Projesinin temeli kısa süre önce atılarak yapım çalışmalarına başlandı. Uzunluğu 414 kilometreyi bulması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin (Üçüncü Boğaz köprüsü dahil) YİD modeliyle yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi konusunda DPT'ye müracaat edilmişti. Bu proje için Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının alınmasının ardından görevlendirme ilanına çıkılacak. Kurum, diğer projelerin ihaleleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün YİD modeliyle inşa ettirmesi beklenen projeleri ve uzunlukları şöyle: 1-Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu (421 kilometre), 2-Kuzey Marmara otoyolu (414 kilometre), 3-Ankara-Niğde otoyolu (342 kilometre), 4-Ankara-Samsun otoyolu a-Ankara-Kırıkkale Delice kesimi (112 kilometre), b-Delice-Samsun kesimi (320 kilometre), 5-Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu a-Aydın-Denizli kesimi (175 kilometre), b-Denizli-Burdur kesimi (155 kilometre), 6-Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolu (370 kilometre), 7-Sabuncubeli Tüneli (4 kilometre), 8-Ankara-İzmir otoyolu (535 kilometre), 9-Afyonkarahisar-Antalya-Alanya otoyolu (490 kilometre), 10-Sivrihisar-Bursa otoyolu (202 kilometre), 11-Şanlıurfa-Habur otoyolu Diyarbakır bağlantısı dahil (445 kilometre), 12-Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu a-Gerede-Merzifon kesimi (357 kilometre), b-Merzifon-Gürbulak kesimi (908 kilometre), 13-Bozüyük-Afyonkarahisar otoyolu (85 kilometre), 14-Afyonkarahisar-Niğde otoyolu (425 kilometre), 15-Düzce-Zonguldak otoyolu (90 kilometre), 16-Alanya-Mersin otoyolu (250 kilometre), 17-Delice-Sivas-Refahiye otoyolu (540 kilometre), 18-Nevşehir-Diyarbakır otoyolu (650 kilometre), 19-Diyarbakır-Gürbulak otoyolu (460 kilometre), 20-Sivas-Malatya otoyolu (230 kilometre), 21-Trabzon-Malatya otoyolu (540 kilometre), 22-Şanlıurfa-Akçakale otoyolu (50 kilometre), 23-Rize-Diyarbakır otoyolu (560 kilometre), 24-Pasinler-Türkgözü otoyolu (250 kilometre).