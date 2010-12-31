-YİBO'DA 123 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ KARAYAZI (A.A) - 30.12.2010 - Erzurum'un Karayazı ilçesinde yatılı öğrenciler, çamaşır suyu ve tuz ruhundan zehirlendi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Şehit Onbaşı Ahmet Şükrü Karataş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) özel bir şirketin çalışanları, öğrencilerin etüt sınıflarında bulunduğu sırada eğitim kurumundaki lavabo ve tuvaletleri çamaşır suyu ve tuz ruhu ile temizledi. Kaloriferlerin yanması sonucu okulda oluşan buhardan rahatsızlanan 123 öğrenci, öğretmenlerin yardımıyla dışarı çıkartıldı. Zehirlendikleri belirlenen öğrenciler daha sonra ambulans, öğretmenlerin araçları ve çevre sakinlerinin yardımıyla Karayazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.