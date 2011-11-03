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Ekonomi

YHT'te cep telefonu ve internet imkanı ANKARA (A.A)

03 Kasım 2011 16:09

-YHT'te cep telefonu ve internet imkanı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattında (YHT) ses ve mobil internet hizmeti sunulabilmesi için TCDD, Turkcell, Avea, ve Vodafone arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda hazırlanan protokol imzalandı. Protokol uyarınca bu yıl sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğüne ait sekiz kule üzerine kurulacak GSM/3G altyapısı ile Ankara-Konya YHT hattının büyük bir bölümünde seyahat hizmeti sunulmaya başlanacak.  Böylece YHT yolcuları, seyahat ederken cep telefonu görüşmesi ve internet bağlantısı yapabilecek. Mevcut altyapı ile kapsama sağlanamayan güzergahın kalan küçük bir bölümünde ise mobil işletmecilerin kuracakları yeni altyapıların tamamlanması ile de Mayıs 2012 tarihi itibariyle Ankara-Konya YHT hattının tamamında bu hizmetler kesintisiz olarak verilecek.

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