-YHT, Mevlana'dan Hacı Bayram'a köprü oldu KONYA (A.A) - 05.09.2011 - Ankara-Konya arasını 1,5 saate düşüren Yüksek Hızlı Tren (YHT), her iki şehrin manevi değerleri olan Mevlana ve Hacı Bayram-ı Veli arasında adeta köprü oldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, biletlerin ücretsiz olması nedeniyle tren garında yoğunluk oluşturan Konyalılar, bayram tatilini de fırsat bilerek Hacı Bayram-ı Veli Camii başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları ziyaret etmek için Ankara'ya gitti. İki şehir arasındaki ulaşım süresinin yarıya inmesiyle vatandaşlar tarafından yoğun olarak tercih edilen YHT, Anadolu'daki ilk başkent Konya ile son başkent Ankara arasında adeta köprü oldu. Konya'dan Ankara'ya YHT ile giden yolculardan Ayhan Gürsoy (68), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram ziyareti için Düzce'den Konya'ya geldiğini söyledi. Konya'nın manevi değeri olan Mevlana Türbesi'ni ziyaret ettiğini belirten Gürsoy, ''Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettim. YHT ile Ankara'ya giderek akşam namazımı da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılacağım'' dedi. YHT'nin büyük bir şans olduğunu vurgulayan Gürsoy, Ankara ve Konya'da yaşayan vatandaşların bundan sonra, iki şehir arasında daha sık yolculuk yapabileceğini ifade etti. Yolculardan Hasan Akar (38) ise YHT'nin, Mevlana ve Hacı Bayram-ı Veli arasında adeta bir köprü olduğunu söyledi. YHT'nin seferlere başlamış olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğuna değinen Akar, Ankara'dan Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek, Konya'dan ise Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gitmek isteyenlerin bundan sonra çoğunlukla YHT'yi tercih edeceğini belirtti. Bu arada Ramazan Bayramı tatili süresi içinde YHT'nin de hizmete girmesiyle Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi sayısı ikiye katlandı. Topkapı Sarayı Müzesi ve Ayasofya Müzesi gibi Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, bayramda yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğradı. Bayramdan sonra da özellikle tatilden dönen vatandaşların müzeyi ziyaret ettiğini vurgulayan yetkililer, ''Normal günlerde 5 bin civarında ziyaretçinin geldiği müzede bayram günlerinde büyük bir yoğunluk vardı. Bayram ve bayram sonrası ziyaretçi sayısının 10 bini geçtiği günler oldu'' dedi. Ziyaretçi sayısındaki artışta Yüksek Hızlı Tren'in bayram boyunca ücretsiz hizmet vermesinin de önemli rol oynadığını dile getiren yetkililer, böylece müzede adeta ziyaretçi patlaması yaşandığını bildirdi.