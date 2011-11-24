-YHT Projesi ile petrol arama yatırımları hızlanacak TBMM (A.A) - 24.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2010'da 5,8 milyar TL olan KİT yatırım harcamalarının 2011 sonu itibarıyla 6,9 milyar TL'ye, 2012'de ise 9,1 milyar TL'ye ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi. Babacan, ''Bu artışla Yüksek Hızlı Tren Projesi ile derin deniz petrol arama ve sondaj yatırımları hız kazanacak'' dedi. Babacan, Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK'nın 2012 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Küresel ekonominin belirsiz olduğunu ve zor bir dönemden geçtiğini belirten Babacan, başta Avro bölgesi olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki yüksek kamu borçluluk oranları, zayıf bankacılık yapısı, uzun süreli işsizlik ve düşük büyüme performansının piyasalardaki güveni olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Ali Babacan, 2010'da 5,8 milyar TL olarak gerçekleşen KİT yatırım harcamalarının, bu yıl sonu itibarıyla 6,9 milyar TL'ye, 2012'de ise 9,1 milyar TL'ye ulaşmasının öngörüldüğünü belirterek, bu artışta özellikle TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren Projesi yatırımları ve TPAO'nun derin deniz petrol arama ve sondaj yatırımlarının hız kazanacağını bildirdi.