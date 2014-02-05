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Yaşam

YHT inşaatında göçük: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat’ta Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

05 Şubat 2014 15:02

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının, Arpalık ve Dokuz köyleri arasındaki T9 inşaat sahasında, tünel açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan işçilerden 23 yaşındaki Hüseyin Al olay yerinde hayatını kaybetti.

Toprak altından yaralı olarak çıkartılan Ramazan Gecek (29), Sezai Orta (24) ve Metin İstek (42) ise ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yozgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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