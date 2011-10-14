-YHT biletleri Avrupa'nın en ucuzu ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Türkiye'de YHT biletlerinin Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde en ucuza satılan çocuk ve ayakta yolcu biletinden bile daha ucuza satıldığını söyledi. Karaman, ağustos ayından beri hizmet veren YHT'nin o tarihten bu yana yüzde yüze yakın bir doluluk oranıyla yolcu taşımasının ardında yalnızca zamandan tasarruf sağlaması ve güvenli olması gibi nedenler yatmadığını belirtti. Bu doluluğun ardında yatan en önemli nedenlerden birisinin de uygulanan fiyat politikası olduğunu vurgulayan Karaman, TCDD'nin, sunduğu hızlı tren hizmetini benzer hizmeti sunan ülkelerden daha ekonomik olarak vatandaşa sunduğunu dile getirdi. YHT biletlerinin Türkiye'de Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde en ucuza satılan çocuk ve ayakta yolcu biletinden bile daha ucuza satıldığını ifade eden Karaman, şöyle devam etti: ''Hızlı tren hizmeti sunan Fransa'da 1 saat 35 dakikalık Paris-Macon hattında bilet fiyatları yoğunluk saatlerine göre 134 liraya kadar çıkabiliyor. Hattın en ucuz biletleri ise 37 lira olan çocuk bileti. Bir başka hızlı tren hizmeti sunan Almanya'da 1 saat 40 dakikalık Berlin-Hannover hattının yoğun saatlerde bilet fiyatları 200 liraya, normal saatlerde 166 liraya satılıyor. Hattın en ucuz bileti ara saatlerde 50 liradan çocuklara satışa sunuluyor. İspanya'da 1 saat 24 dakikalık Madrid-Zaragnoza hattının fiyatı ise 207 lira. Güney Kore'de 1 saat 26 dakikalık Seul-Gimeheognumi hattında bilet fiyatları ise 55 liradan satılıyor. Ayakta yolcunun da alındığı hatta en ucuz biletler 37 liradan satılıyor.'' Ankara-Konya YHT bilet fiyatları ise şöyle: ''Ekonomi 25 TL, business 25 TL, indirimli bilet (öğrenci-çocuk) 20 TL.'' -Yapımı hızlı, bileti ucuz- Dünyada hızlı tren hatlarının inşa süresinin 5-13 yıl arasında değiştiğini söyleyen Karaman, İtalya'da 204 km'lik Roma-Napoli hattının 11 yılda, Almanya'da 216 km'lik Hannover-Berlin hattının 7 yılda bitirildiğini, TCDD'nin 212 km'lik Ankara-Konya hızlı tren hattını 4,5 yılda tamamladığının altını çizdi. YHT'nin her ne kadar ''Yüksek Hızlı Tren''in kısaltması olsa da Türkiye'nin markası haline geldiğini söyleyen Karaman, ''Türkiye artık dünyada sayısı iki elin parmakları kadar olan Yüksek Hızlı Tren İşleticisi ülkelerden biri oldu'' dedi. Önce, Ankara-Eskişehir, ardından Ankara-Konya hatlarının hizmete açıldığını hatırlatan Karaman, yüksek hızlı trenin fiyat politikasını sadece elit kesimin değil, milletin hattı olması gerektiğini düşünerek belirlediklerini açıkladı.