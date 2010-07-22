-YHT ANKARA-KONYA HATTINDA TEST SÜRÜŞÜ KONYA (A.A) - 22.07.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara- Konya YHT hattı inşaatının üst yapısını yarı yarıya tamamladıklarını belirterek, ''Yıl sonuna kadar hattın altyapı ve üst yapısını tamamlayıp test sürüşlerine başlamayı planlıyoruz'' dedi. Bakan Yıldırım, yapımı devam eden Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında incelemelerde bulundu. Yıldırım'a, Konya milletvekilleri Ahmet Büyükakkaşlar, Orhan Erdem, Hasan Angı da eşlik etti. Ankara-Konya YHT hattının 80. kilometresinde Yıldırım ve beraberindekilere bilgi veren TCDD Demiryolu Yapım Şube Müdürü Mustafa Babal, 212 kilometre uzunluğundaki hattın 160 kilometresinin altyapısının tamamlandığını ve 49 kilometrelik bölümde ise çalışmaların devam ettiğini söyledi. Hattın altyapısının tamamının 15 Ağustosta, üst yapının ise 30 Ekimde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Babal, hat boyunca 135 kilometre uzunluğunda çift hat olarak ray döşendiğini bildirdi. Çalışmaların 135 iş makinası 450 kamyon ve 1750 çalışan ile çift vardiya sürdürüldüğünü kaydeden Babal, Ankara- Konya arasında 2 bin 30 metre uzunluğunda bir tünel, 88 alt-üst geçit, 133 menfez, 7 köprü yapıldığını belirtti. Babal, YHT hattının inşa edildiği bölgenin zemin yapısının zayıf olmasınından dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşandığını,sondaj verilerine göre danışman firmalar ve üniversitelerle çalıştıklarını söyledi. -ANKARA-KONYA HATTININ TEST SÜRÜŞLERİ- ''Hattın altyapısının yüzde 85'inin tamamlandığını ve 20 gün içinde yüzde 95'inin bitirileceğini belirten Ulaştırma Bakanı Yıldırım, şöyle dedi: ''Üst yapıyı da yarı yarıya tamamladık, ağırlıklı işimiz üst yapının yüzde 65'inin ray döşemesi tamamlandı. Sinyal ve elektrifikasyonun yüzde 75'i düzeyindeyiz. Yıl sonuna kadar hattın altyapı ve üst yapısını tamamlayıp test sürüşlerine başlamayı planlıyoruz. 2011'de ful kapasiteyle yolcu taşımaya başlayacağız. Aynı uzunluktaki Ankara-Eskişehir hattını 5 yılda yaptık, burayı 4 yılda tamamladık. Yüzde 25 bir avantaj sağladık. İşin tamamının hacmi 125 bin nüfuslu bir şehrin, 45 bin konutun yapımı demek.'' Binali Yıldırım, Eskişehir-İstanbul arasında yapım çalışmaları devam eden 106 kilometre uzunluğundaki hattın 50 kilometrelik bölümüyle ilgili 22 ayrı tünelde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Yüksek Hızlı Tren inşaatında Türkiye'nin Avrupa'dan daha iyi olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Avrupa'dan hızlı yapıyoruz, bizden hızlı yapan bir tek Çinliler var ve maliyetimiz de Avrupa'dan daha ucuz'' diye konuştu. Yıldırım, 2023'e kadar 6800 km çift hat YHT hattı yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Ankara ile Konya arasının karayolu ile 6 saatte katedildiğini, ancak bölünmüş yolların yapılmasının ardından bu sürenin 4 saate indirildiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti: ''Ankara-Konya arası, git-gel 2,5 saat olacak. Bu sadece Konya-Ankara yolu değil, Konya-Eskişehir, Konya-Bursa, Konya- Adapazarı, Konya-İzmit, Konya-İstanbul yolları olacak. Aynı gün içinde Konya'dan 5-6 şehre gidip işinizi görüp geri dönebilirsiniz.'' Bakan Yıldırım, son dönemde yağışların yoğun olmasıyla çalışmaların aksadığını, ancak çalışmaların planlanan şekilde devam edebilmesi için gece de inşaata devam edildiğini bildirdi. Yıldırım, ''17 Aralıktaki Şeb-i Aruz törenlerine Başbakan Erdoğan ile YHT ile gelecek misiniz?'' sorusuna, ''Sayın Başbakana teklif ederiz, uygun görürse neden olmasın?'' diye yanıt verdi.