YGS'yi 1 dakikayla kaçıran lise öğrencisi yaşamına son verdi!

12 Mart Pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) 1 dakika ile geç kalan ve sınava alınmayan 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı yaşamına son verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Biga İlçesi'nin Kavaklık Mahallesi'nde oturan Kalaycı ailesinin evinde meydana geldi. YGS'ye giremediği için bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Biga Atatürk Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Büşranur Kalaycı, iple kendini tavana astı. Kız kardeşi Gülnur, akşam eve geldiğinde Büşranur'un odasında tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Büşranur'un intihar ettiğini belirledi. Savcının olay yerinde incelemesinin ardından Büşranur Kalaycı'nın kesin ölüm nedeninin saptanması için cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Sınavı 1 dakikayla kaçırınca bunalıma girmiş

Savcılıkta ifadeleri alınan Kalaycı ailesinin fertleri, Büşranur'un 12 Mart pazar günü yapılan YGS'ye 1 dakika geç kaldığı gerekçesiyle giremediği için bunalımda olduğunu, geçen 28 Mart'ta sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından psikolojisinin iyice bozulduğu için intihar ettiğini düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.