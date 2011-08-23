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Yaşam

YGS yerine olgunluk sınavı ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2011 14:07

-YGS yerine olgunluk sınavı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sisteminde bir değişiklik planlanmadığını belirterek, ''Belki 4-5 yıl sonra birinci basamak sınavını kaldırır, yerine eskiden yapılan olgunluk sınavı gibi bir sınav yaparız'' dedi. Özcan, AA muhabirine LYS yerleştirme sonuçlarını değerlendirerek, sorularını yanıtladı. Üniversitelere merkezi yerleştirme sonucunda bu yıl boş kontenjan sayısının geçen yıla göre daha az olduğunu söyleyen Özcan, boş kontenjanlarla ilgili bir inceleme yapıldığını bildirdi.  Bu incelemelerde biyoloji, fizik ve kimya gibi temel bilimlerle ilgili bölümlere fazla talep olmadığını belirten Özcan, bunun yanı sıra bazı ön lisans programlarının da boş kaldığını kaydetti. Özcan, ''Bunlarla ilgili derhal kararlar alacağız. Eğer talep görmüyorsa bundan sonra ek kontenjanlarımızda kontenjan vermeyeceğiz. Sıfır öğrenci alan bölümler var. Artık onlara ek kontenjan vermenin bir anlamı yok çünkü öğrencileri cezbetmiyor'' diye konuştu. Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Fizik, kimya, biyoloji gibi bölümlerin yanı sıra meslek yüksekokullarında bazı bölümler var ki; mesela Su Ürünleri ile ilgili bölümler maalesef öğrencileri çekememiş, biz bunları açmamaya, açtıklarımızı da bir şekilde birleştirmeye çalışacağız. Mesela bir merkez okul bulacağız. Böylece küçük küçük, dolmayan bölümleri ortadan kaldıracağız ki bir sinerji yaratalım. Bu bir kapatma değil ama başka yere nakletme, birleştirme olacak.'' -''Belki 4-5 yıl sonra''- Özcan, üniversiteye giriş sisteminde bir değişiklik planlanıp planlanmadığı konusunda da sistemde hiçbir değişiklik olmayacağını vurguladı. YGS ve LYS sisteminin iki aşamalı olarak devam edeceğini belirten Özcan, ikinci aşama sınavı LYS'nin de bugünkü gibi birkaç oturum şeklinde uygulanacağını anlattı.   Liselerdeki eğitim-öğretimine paralel olarak ilerde bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyleyen Özcan, ''Belki bundan  4-5 yıl sonra birinci basamağı kaldırır eskiden yapılan olgunluk sınavı gibi bir sınav yaparız'' diye konuştu. Özcan, bu konuyu Milli Eğitim Bakanlığı ile henüz görüşmediklerini belirterek, yeni Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den randevu talep ettiklerini söyledi. -Öğrenci harçları- Üniversite öğrencilerinin ödedikleri harç miktarlarına ne kadar zam yapılacağı sorusu üzerine Özcan, bu konuda üç alternatifli bir yöntem izlendiğini anlattı. Bunlardan birinin enflasyonun üstünde, birinin enflasyon oranında, diğerinin de enflasyon oranının altında olduğunu ifade eden Özcan, YÖK'ün teklifinin Milli Eğitim Bakanlığına sunulacağını ve sonra Bakanlar Kurulunda ele alınacağını belirtti. Özcan, harçlara yapılacak zam oranına Bakanlar Kurulunun karar vereceğini kaydetti.

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