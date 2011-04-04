YGS'ye giren bütün adayların kitapçıkları açıklanıyor

T24 - ÖSYM Başkanı, YGS'de basın için özel cevap anahtarı hazırlandığını ve kitapçığın çoğaltıldığını söyledi. Bütün adayların kitapçıkları bugün ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanmaya başlıyor, yüksek puanlı adayların kitapçıkları da kamuoyu ile paylaşılacak.





YGS KİTAPÇIKLARINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ







Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için gündeme gelen şifreli sorular Türkiye'yi sarstı, başat 1.7 milyon genç olmak üzere herkes geçtiğimiz yıl yaşanan KPSS skandalını hatırladı.

ÖSYM dün "Basına verilen kitapçık hiçbir adaya verilmedi. Doğru cevabın yeri değiştirilmeden yanlış cevap seçenekleri değiştirilmiştir" açıklamasını yaptı. Ancak tepkiler dinmeyince ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bugün kameraların karşısına geçti.

Sistemin aynı kitapçıktan iki tane çıkartmasının mümkün olmadığını belirten Prof. Demir, basın için özel baskı yapıldığını ve çoğaltıldığını söyledi.

Prof. Demir şöyle konuştu: "Tek bir kitapçık kamuyouyla paylaşıldı. Sistemin birden fazla kitapçık oluşturamadığı için basın için oluşturulmuş başka bir kitapçık verilmesi kararlaştırıldı.

A4 boyundaki bu kitapçık basına verildi. Halbuki adaylara verilen kitapçık farklı bir boyda, tipteydi. Basına verilen kopya için master kopya ve cevap anahtarından yeni bir kopya üretilmiş ve istenen sayıda kopya alınmıştır. Sınavdaki kitapçıklarla basına verilen kitapçık incelendiğininde bu fark görülecektir."

Sınavda soruların şifrelenerek cevapların belirli kişilere verildiğine yönelik iddiaları yalanlayan ÖSYM Başkanı Prof. Ali Demir, tüm soru kitapçıklarının bugün saat 12.30'dan itibaren internetten yayınlanacağını duyurdu.



Yüksek puanlı adayların kitapçığı paylaşılacak

ÖSYM Başkanı Demir, şöyle devam etti:

"Adaylar kendi şifreleriyle sisteme girdiklerinde kendisine verilen kitapçığın numarasıın görecek. Bu numarayla kitapçığına ulaşabilecek.

İlave olarak sınavdan en yüksek puan alan belirli sayıda adayın kitapçık numaraları da kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece onların kitapçıklarının da kontrol edilmesine olanak sağlanacak."



İki haftalık süreçte basılıyor

ÖSYM tarafından düzenlenen YGS’nin sınav kitapçıklarının basımı, Bilkent’te bulunan matbaada yapılıyor.

27 Mart’ta yapılan YGS için soru kitapçıkları da yine burada basıldı. Bu yıl ilk kez MİT ve Emniyet görevlilerinin binada yaptıkları aramanın ardından onay vermeleri sonrası kitapçıkların basımına geçildi.

Yaklaşık iki haftalık süreçte “adaya özel” kitapçıkların basımı ve sınav merkezlerine göre ayrımı yapıldı. Daha sonra bu kitapçıklar, 27 Mart’tan birkaç gün önce sınav merkezlerine gönderildi. Kitapçıklar ve cevap kâğıtlarından oluşan setler, basımından adaylara ulaştırılana kadar yoğun önlemlerle korundu.

Daha önce 2010 KPSS’deki kopya iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, bu nedenle Savcı Şadan Sakınan, polis ekipleri eşliğinde matbaaya gelerek arama yapmıştı.



