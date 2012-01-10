-YGS'ye başvurular cuma günü sona erecek ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 13 Ocak 2012 tarihinde sona erecek. Adaylar 2012-ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar isterlerse örnek kılavuzları başvuru merkezlerinde inceleyebilecek. Kılavuzda, başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, sınavların uygulanması, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. ÖSYS'nin ilk sınavı olan YGS'ye başvurular bugünden itibaren 13 Ocak 2012'ye kadar yapılacak. 2012-2013 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve ön lisans (sınavsız geçiş dahil) programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar 2012-ÖSYS'ye başvuracak. Van'da öğrenim gören ancak deprem nedeniyle öğretime devam edilemediği için diğer ortaöğretim kurumlarına nakledilen ve 2012-ÖSYS'ye başvurmak isteyen son sınıf öğrencileri ise öğrenime devam ettikleri ortaöğretim kurumunda başvurularını yapabilecekler. Öğrenime devam ettikleri okullarının başvuru merkezi olmaması durumunda ise bu öğrenciler okul müdürlükleri tarafından en yakın başvuru merkezine yönlendirilecek. -Kimler başvurabilecek?- ÖSYS'ye 2011-2012 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek. Durumları bu şartlara uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da 2012-ÖSYS'ye başvurabilecek. Ancak bu adaylar 2012-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim kontenjanlarına yerleştirilemeyecek. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olmaları durumunda 2012-ÖSYS'ye başvurabilecek. Bu adaylar 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilecekler. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarına başvuran adaylar sınavsız yerleşebilecek. Bu adayların dışındaki tüm yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların 2012-YGS'ye girme zorunluluğu bulunuyor. Sınavsız yerleştirme yapılan ön lisans programlarının boş kalan kontenjanlarına, alan dışından yerleştirme yapılırken ilgili 2012-YGS puanları kullanılacak. -Başvuru, ücret yatırılmadan yapılmayacak- ÖSYS'ye başvuruda ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunacak. ÖSYS Başvuru Merkezlerinin adresi, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacak. Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar. Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse de okul müdürü, adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecek. Mezun durumdaki adaylardan, 2010 ve 2011-ÖSYS'nin her ikisine de başvurmamış olanlar, 2010 veya 2011 ÖSYS başvurularından en az birini bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmamış olanlar ile 2010 veya 2011-ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan son başvurusuna göre öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecek. Mezun durumdaki adaylardan 2010 veya 2011-ÖSYS'ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecekleri gibi diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla da yapabilecek. Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılabileceği tarihler arasında sürekli yurt dışında bulunan, sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvurularını posta yoluyla yapacak. Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adayların Aday Başvuru Formu'nu doldurması gerekiyor. Son sınıf düzeyindeki adaylar bu formu doldurduktan sonra okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacak. Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce başvuru ücretini yatırmış olması gerekiyor. Ücretini yatırmayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların ücretlerini zamanında yatırmaları gerekiyor. 2010 veya 2011-ÖSYS'ye başvurusunda ve bilgilerinde hiçbir değişiklik olmayıp internet üzerinden başvuru yapacak adaylar için de aynı kural geçerli olacak. -Ücret internet üzerinden de bankalara yatırılabilecek- Sınava yurt içinden başvurmak isteyen adaylardan, ''YGS'ye girmek istiyorum'' seçeneğini işaretleyenler 35 TL'yi, ''YGS'ye girmek istemiyorum, sadece Sınavsız Geçişe başvurmak istiyorum'' seçeneğini işaretleyenler 10 TL'yi kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatıracak. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların bu ücreti yatırmak için banka görevlisine T.C Kimlik Numarası, adı, soyadı bilgileri ile kaç TL yatıracağını bildirmesi yeterli olacak. Adayların bankadan aldıkları dekontu saklamaları gerekiyor. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilecek. -''Fotoğraf, yüzü açık şekilde çekilecek''- Adayın başvuru merkezine giderken yanında doldurulmuş Aday Başvuru Formu, TC Kimlik Numarası ile güncel bir fotoğraf bulunan nüfus cüzdanı veya pasaport, mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir sureti, yurt dışında öğrenim görenlerin öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne gibi onaylı bir belge, özürlü adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile özürlerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe, banka dekontu olması gerekiyor. Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formu'ndaki bilgiler ile birlikte adayın web kamerasıyla alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacak. Kılavuzda buna ilişkin ''Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde salon başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz'' denildi. Kılavuzda yer verilen bilgilere göre, başvuru merkezindeki görevli tarafından onaylanarak adaya verilen ''2012-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri'' adlı belgenin adaylarca saklanması gerekiyor. Adaylar, bu aşamadan sonra öğrenim bilgilerinde yapacakları belgeye dayalı her türlü değişiklik için doğrudan ÖSYM'ye başvuracak. -Şifreler kriptolu olarak sistemde tutuluyor- Başvurusunu internet aracılığıyla yapacak adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında ''2012-ÖSYS Bireysel Başvuru'' başlıklı alana girecek ve buradaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yapacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan özürlü adayların dilekçeleri ile sağlık raporlarının bir örneğini Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekiyor. Bu adaylar daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda sağlık raporlarını ÖSYM'ye göndermiş olsalar da, bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve raporlarının bir fotokopisini 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM'ye ulaştıracaklar. Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dahil olan adaylara ücretsiz olarak şifre veriliyor. Şifre bu yolla sadece bir kez edinebilecek. Şifre, geriye dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutuluyor. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün olmayacak. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğa adaya ait olacak. Adaylar bu şifre ile sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme gibi işlemlerini yapabilecek. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından özenle korunması, kesinlikle kimseyle paylaşılmaması gerekiyor. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilecek. Bu sırada yöneltilecek sorulara doğru cevap veremeyen adaylar ise yeni şifre edinmek için ÖSYM başvuru merkezlerine nüfus cüzdanları ile şahsen başvurarak, 2 TL hizmet ücreti karşılığı yeni şifre edinebilecek. YGS, 1 Nisan 2012 Pazar günü yapılacak.