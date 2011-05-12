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YGS'NİN İPTALİ İSTEMİNE RET  ANKARA (A.A)

12 Mayıs 2011 18:25

-YGS'NİN İPTALİ İSTEMİNE RET  ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Ankara 7. İdare Mahkemesi, YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.  YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle Konyalı bir öğrenci adına Ankara 7. İdare Mahkemesinde dava açan avukat Ahmet Gürol Şağban, sınavın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istemişti.  Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Ankara 7. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti.  Ankara 7. İdare Mahkemesi dün bir ara karar vererek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yürüttükleri soruşturmayla ilgili evrakı ve varsa bilirkişi raporunu talep etmişti.  Mahkeme yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünkü ara kararla ilgili istenen belgelerin geldiği, heyetin bu belgeleri değerlendirdiği belirtildi. Mahkeme Başkanı ve iki üyenin katılımıyla yapılan değerlendirme sonucu yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği öğrenildi.  Heyet, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasındaki ''İdari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler'' hükmündeki şartlar oluşmadığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği bildirildi.  Davalı Şağban'ın, 7 gün içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.  İtirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi karara bağlayacak.

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