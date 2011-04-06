YGS'nin iptali için Danıştay'a dava açıldı

T24 - Konya'da lise öğrencisi M.A.O.'nun avukatı aracılığı ile YYGS ile ilgili "yürütmenin durdurulması ve sınavın iptal edilmesi" için ÖSYM hakkında Danıştay'a dava açtı.





ÖSYM tarafından 27 Mart 2011 tarihinde yapılan YGS'nin bir şifreleme tekniği ile soruları okumadan doğru yanıtları bulabildiğinine yönelik iddalar üzerine mağdur edildiklerini belirten 18 yaşındaki M.A.O.'nun avukatı Ahmet Gürol Şağban, sınavın iptali için başvurduklarını bildirdi. Şağban, şöyle dedi:

"Anayasamızın 10'uncu maddesine göre, devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine göre haraket etmek zorundadır. Dolayısıyla eğer böyle bir şifreleme tekniği sınava giren bir kısım adaylara verilmiş ise soru kitapcıkları da bu şifreleme tekniğine göre hazırlanmışsa büyük bir yolsuzluk ile karşı karşıyayız demektir. Bu sınavın iptalini gerektiren sebeptir. 1 sorunun dahi doğru cevaplanması bu sınavda on binlerce kişinin önüne geçmeye yol açıyor. Dolayısıyla bu sınavda her bir sorunun çok büyük önemi var. Biz bu husustaki dava dilekçemizi bu gerekçelerle hazırladık ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) hakkında öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali için Konya İdare Mahkemesi nezninde dava açılması için Danıştay'a müracatımızı yaptık."



Anayasa'nın 10. maddesi ÖSYM için bağlayıcıdır

DHA'da yer alan haberde; Şağban, ÖSYM'nin görevlerinin yer aldığı 2 bin 547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10. maddesinde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurulu'nun tespit ettiği esaslar kapsamında yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak kurulun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmalar ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kurulu'na bağlı bir kuruluştur olarak nitelendirdildiğini söyledi.

Şağban, şöyle dedi:

"Buna göre, Anayasamızın 10'uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi ve maddenin son fıkra hükmü olan 'Devlet organları ve idare makamları bütün işlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak haraket etmek zorundadırlar' hükmü, ÖSYM için bağlayıcı ve geçerli olan bir hükümdür. 2011-YGS tüm açıklanan nedenlerle anayasaya aykırılık teşkil etmektedir."



"Söz yargının"

Açtıkları dava ile tüm hususların tarafsız uzmanlar ve bilirkişiler tarafından inceleneceğini belirten Ahmet Gürol Şağban, şunları söyledi:

"Mahkeme yoluyla bu sınavlardaki şaibe mutlaka ortaya çıkacaktır. Biz öğrenci ve velilerimizin daha fazla mağdur edilmemesi, akademik takvimin sekteye uğramaması, öğrencilerin psikolojik durumlarının göz önüne alınması için ÖSYM'nin böyle bir davaya gerek kalmadan doğrudan sınavı iptal etmesi ve acilen sınavın yenilenmesi yoluna gitmesini bekliyorduk. Ama yapılan açıklamalar bunun tam tersi yönünde olunca bunu bur dava yoluyla iptal edebilme yolunu seçtik. Bu davayı Konya İdare Mahkemesi aracıyığıyla Danıştay'a gönderilmek üzere açtık. Artık söz yargınındır. Yargı bu konuyu enine boyuna inceleyecek ve kararını verecektir."

Avukat Ahmet Gürol Şağban, son gelişmelerin ardından müvekkilinin psikolojik olarak etkilendiğini sözlerine ekledi.