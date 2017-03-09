"YGS'de zor soruyla inatlaşmayın, çok soru çözen kazanır"

2 milyon 265 bin 902 üniversite adayının katılacağı Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü yapılacak. Uzmanlar, adayların sınav stratejisinin de en az bilgi düzeyleri kadar başarılarında belirleyici olacağı görüşünde.

Özel MEF Lisesi Rehberlik Birimi uzmanları sınavda başarı düzeyini artıracak püf noktalarını şöyle anlattı:

1) Önce genel bir bakış açısıyla sınavın bütününü görün. Sınava başlamadan önce soru kitapçığına genel olarak göz gezdirebilirsiniz.

2) Sınava en iyi olduğunuz dersten başlayın.

3) Sınavda zaman sorunu yaşamamak için her deneme sınavında kendinize özgü uyguladığınız ve geliştirerek son haline getirdiğiniz zaman kullanımı stratejinize güvenin.

4) Sorular hep zor olamaz, başarmak için gerekli sorulara ulaşmayı strateji olarak benimseyin. Her testte bilgi düzeyinizin altında ve üstünde sorular bulunabilir.

5) Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamayabilirsiniz. Zor soruyu çözen değil çok soru çözen kazanır. Sınavın ilerleyen bölümlerinde hedefinize ulaşmanıza yetecek miktarda soru olduğunu bilmelisiniz.

6) Sadece soruda istenen ne ise ona odaklanın. Gereksiz ayrıntılar arasında kaybolmaktansa soru sizden ne istiyorsa onun üzerinde yoğunlaşın.

7) Bütün seçenekleri okumadan cevabı işaretlemeyin. Özellikle seçeneklerde anlamını bilmediğiniz sözcük varsa daha da dikkat etmelisiniz.

8) Uzun paragraflarda önce soru kökünü okumanız soruyu çözmenizde zaman kullanımınıza katkı sağlayacaktır.

9) Şıklarda kuvvetli çeldiriciler olabilir. İki seçenek birbirine çok benziyorsa, büyük bir ihtimalle ikisi de doğru cevap olmayabilir.

10) Yanlış olduğundan emin olmadıkça ilk tahminde bulunduğunuz cevabı değiştirmeyin.

11) Genellemelere dikkat edin. Eğer seçeneklerde ‘hepsi’, ‘her zaman’, ‘hiçbiri’ gibi genellemeler varsa bu seçeneklerin yanlış olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini düşünebilirsiniz.

12) Bazı ipuçlarını iyi yakalayın. Seçeneklerde bazen, çoğunlukla, bazıları gibi ifadeler geçiyorsa bu seçeneklerin doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünebilirsiniz.

Her soru aynı değerde

YGS’de zor soruları değil, en çok soruyu doğru çözen adayın başarılı olacağının altını çizen Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Nurcan Eğribaş zor sorularla inatlaşmanın vakit kaybından başka bir işe yaramayacağını söyledi. Eğribaş şöyle konuştu; “Çözemediğiniz sorunun yanına bir işaret koyarak hemen o soruyu geçin. Sınavda aynı test içindeki soruların zorluk ya da kolaylık derecesine bakmayın, ilgili testteki tüm soruların puan değeri aynıdır. Zor sorularla inatlaşmak vakit kaybından başka bir şeye yaramayacaktır. Adaylar özellikle Türkçe paragraf sorularında çok zaman harcıyor. Adayların her ihtimale karşı uzun paragraf sorularında anlama gücünü iyi kullanmaları ve dikkatlerinin dağılmaması için bazı kavramların altını çizerek okumaları önemli. Çünkü bu sorularda en fazla hata sorunun yanlış anlaşılmasından kaynaklanır.”

YGS stresini halay çekerek attılar: