YGS'de sıfır puan alan öğrenciler kendilerini savundu

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) ”sıfır” puan alan meslek lisesi öğrencileri, 3 gün staj yapıp 2 gün okula gidiyor olmalarının ve sınav süresinin kısa olmasının başarısızlığa neden olduğunu ifade ettiler.

Sınavda ”sıfır” puan alan 50 bin 850 öğrenciden biri olan, Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 12. sınıfı öğrencisi İsmail Dönmez, AA muhabirine, sınav sonucunu değerlendirdi.

'Paragraf soruları çok uzun'

Özellikle paragraf sorularının çok uzun olduğundan yakınan Dönmez, ”Sınav süresi azdı, bu nedenle başarısız oldum. Sınav sonuçlarına baktığımızda da bu sonucu görüyoruz. Türkiye’ye bakıldığında 50 binin üzerinde başarısız öğrencinin bulunması, eğitim sistemimiz açısından üzücü bir durum” dedi.

'3 gün staj yapıp 2 gün okula gidiyoruz'

Dönmez, sınava yeteri kadar çalışamadığını belirterek, okuldaki sınavlarının fazlalığı ve 3 gün staj yapıp 2 gün okula gitmesi nedeniyle yeterince hazırlanamadığını bildirdi.

Aynı sınıfta okuyan ve sınavda ”sıfır” puan alan Mehmet Şekercioğlu da, haftanın 3 günü staja gittiğini, boş zamanlarında ise köyle ailesine yardımcı olmak zorunda kaldığını söyledi.

Barajı geçmeyi beklediğini ancak bu sonucun kendisini üzdüğünü ifade eden Şekercioğlu, paragraf sorularının uzun olduğunu ileri sürdü. Şekercioğlu, okul hayatında sınava yönelik hazırlanmamalarının da bu sonucu doğurduğunu kaydetti.

Sınıflarındaki 18 öğrencinin 6’sının ”sıfır” puan aldığını bildiren Şekerlioğlu, önceki yıllarda sınava girecek öğrencilere 1 ay izin verildiğini ancak bu yıl yapılmamasının da kendilerini bir nebze olsa engellediğini iddia etti.

Sınavda 160 puan alan Hasan Kökyay ise bu sonucun beklediğinden düşük olduğunu söyledi. Sınav esnasında bir öğrencinin bayıldığını ve bunun konsantrasyonlarını bozduğunu belirten Kökyay, sonucun kendisini üzdüğünü anlattı.

Kökyay, ”Bu sene bizim için de iyi bir tecrübe oldu fakat seneye daha iyi hazırlanıp daha iyi bir sonuç almak için uğraşacağım” şeklinde konuştu.