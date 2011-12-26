-YGS'de özürlü adaylar için yeni uygulama ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Üniversiteye girişte birinci aşama sınavı olan Yükseköğretim Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuracak özürlü adaylardan ''tekerlekli sandalye ile sınava girmek isteyenler'', bu talebi başvuru formunda belirtecek. ÖSYM, ''2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nda yer alan ÖSYS Aday Başvuru Formu'nda yeni bir uygulamaya gitti. Kimlik, öğrenim, sınava ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerin de yer aldığı formda, ''Özür Durumu Bilgileri'' adıyla yeni bir bölüm oluşturuldu. Bu alan sınava özürlü aday olarak başvuran adaylar tarafından doldurulacak. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacak. Bölümde adaya özür durumu ile ''sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımcı sınav görevlisi'' isteyip istemediği soruluyor. Bu alanda yer alan açıklama kısmına, tekerlekli sandalye ile sınav girecek adaylar ''tekerlekli sandalye ile sınava girmek istiyorum'' yazacaklar. Bu alanda işaretleme yapan adayların sağlık raporlarını ÖSYM'ye ulaştırması da gerekiyor.