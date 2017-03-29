YGS'de kızlar erkeklerden daha başarılı

ÖSYM tarafından açıklanan YGS sonuçlarına göre, 1400 öğrencinin sınavı geçersiz sayılırken, kızlar erkeklere göre daha başarılı oldu. Sınava girenlerin yüzde 47.60’ını oluşturan kız adaylardan yüzde 88.60’ı 150 puan, yüzde 73.72’si 280 puan üzerinde aldı. Sınava girenlerin yüzde 52.40’ını oluşturan erkek adaylar ise yüzde 82.58’i 150 puanı, 66.4’ü ise 180 puanı geçmeyi başardı. Adayların matematik ve fen bilimleri ortalamaları son yıllarda olduğu gibi yine çok düşük kaldı.

2 milyon 162 bin 895 adayın ter döktüğü Yükseköğretime Giriş Sınavı’nın (YGS) sonuçları açıklandı. Adaylar, YGS sonuçlarını, sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak görebilecekler.

YGS sonuçları açıklandı

YGS’de en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adayların dört yıllık bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor. YGS’den sonra ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberine göre YGS ile ilgili sayısal bilgiler şöyle:

Binden fazla sınav geçersiz: YGS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 265 bin 844 olurken, sınava 2 milyon 162 bin 895 aday katıldı. Geçen yıl katılan aday sayısı 2 milyon 117 bin 77’ydi. Adaylardan 1457’sinin sınavları geçersiz sayılırken bu rakam 2016-YGS’de 473’tü.

Sayısalda ortalama düşük

Sayısal ortalaması düştü: Adayların matematik ve fen bilimleri ortalamaları son yıllarda olduğu gibi yine çok düşük kaldı. Adaylar temel matematikte 5 bin 128 doğru cevap ortalaması tuttururken, fen bilimlerinde ise bu rakam 4 bin 611 oldu. Her iki derste de geçen yılın ortalamaları 7.5 civarındaydı. Türkçede adaylar 17 bin 278 ortalama tuttururken, sosyal bilimler ortalaması 12 bin 308 oldu.

Yüzde 70’e lisans hakkı: Adayların yüzde 70.91’i haziranda yapılacak LYS’de dört yıllık bir lisans programı seçme hakkı kazanırken, iki yıllık lisans programı seçen adayların oranı yüzde 86.93. Herhangi bir puan türünde 150 puan üzeri alan aday sayısı 1 milyon 846 bin 845 olurken, bu rakam geçen yıl 1 milyon 879 bin 812’ydi. 180 puan üstüne çıkan aday sayısı 1 milyon 506 bin 479 olurken, bu rakam da geçen yıl 1 milyon 600 bin 49’du.

Son yıllardaki gibi kızların başarısı yüksek

Kızlar daha başarılı: Son yıllarda hep olduğu gibi kız öğrencilerin ortalaması erkeklere göre daha yüksek oldu. Buna göre sınava girenlerin yüzde 47.60’ını oluşturan kız adaylardan yüzde 88.60’ı 150 puan, yüzde 73.72’si 280 puan üzerinde alırken, sınava girenlerin yüzde 52.40’ını oluşturan erkek adayların yüzde 82.58’i 150 puanı, 66.4’ü ise 180 puanı geçmeyi başardı.

Üniversite mezunları başarılı: YGS’de en başarılı grup sınava girenlerin yüzde 7.81’ini oluşturan üniversite mezunları oldu. Bu adayların yüzde 85.33’ü 180 puanı aştı. Lise son sınıf düzeyinde olan ve adayların yüzde 43.33’ünü oluşturan grup ise yüzde 66.25’i 180 puanı geçti.