YGS'de iptal yok sonuçlar açıklandı!

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YGS'deki şifre soruşturmasının tamamlandığına ilişkin açıklamasının ardından ÖSYM YĞS sonuçlarını saat 14.00'ten itibaren açıklama kararı aldı. Ayrıca LYS başvuruları da yarın (29 Nisan 2011) başlayacaka ve 6 Mayıs'a kadar sürecek.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 27 Mart'ta yapılan YGS'ye ilişkin gerçekleştirilen soruşturmada, gelinen aşama ile ilgili 26 Nisan'da açıklama yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 2011 yılı YGS sınavına giren adaylara ait yaklaşık 1 milyon 700 bin adaya ait cevap anahtarları ile tam puan yapanlara ait soru kitapçıklarının bilirkişiler marifeti ile yapılan incelemesinin tamamlandığı kaydedildi.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve açıklanması hususunun ise idari işlem olduğu ve bu durumun ÖSYM Başkanlığının tasarrufunda bulunduğunun, daha önceki basın açıklamalarında yer aldığı hatırlatılan açıklamada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından açıklamada belirtildiği üzere soruşturma tamamlandığında karar kamuoyuna açıklanacaktır'' denildi.





ÖSYM sonuçları açıklıyor



Savcılık açıklamasının ardından ÖSYM YGS sonuçlarını açıklama kararı aldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



27 Mart 2011 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2011-YGS) sonuçları bugün saat 14:00'te açıklanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet adreslerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Geçen yıl olduğu gibi, 2011-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2011-LYS başvuruları 29 Nisan – 6 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınacaktır.

2011-LYS’de tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.





